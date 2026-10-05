"Aslında onun için birden fazla kulübü uygun görüyorum" diyen ve 2004 ile 2022 yılları arasında DFB takımında farklı yöneticilik görevlerinde bulunan Bierhoff, Bild programı "Die Lage der Liga"da Wirtz'in geleceği hakkında konuştu.

"Onun başka ülkelerde de başarılı olabileceğini düşünüyorum. Örneğin onu Hansi Flick'in Barcelona'sında iyi görürdüm. Orada yeri var, orada harika futbolcu takım arkadaşları var" diyen Bierhoff, Wirtz'i Barca'da gelecekteki olası bir görevle ilişkilendirdi.

Bierhoff, geçen yıl Bayer Leverkusen'den Liverpool'a 125 milyon euro karşılığında transfer olan Wirtz'in durumunu değerlendirirken, Alman milli takımının oyun kurucusunun "bunu şimdi bir kez daha kanıtlaması gereken, kesinlikle dünya klasmanında bir oyuncu olduğunu. Özellikle de sahada performansıyla" söyledi.

Florian Wirtz için Liverpool'da işler nasıl gidiyor?

Anfield Road'daki ilk sezonunda orta saha oyuncusu, kendisine yönelik son derece yüksek beklentileri henüz karşılayamadı; Wirtz İngiliz kamuoyunda sık sık sert eleştirilerle karşı karşıya kalıyor. Buna rağmen Liverpool'a gelişinden bu yana çoğunlukla ilk 11'de yer aldı; yeni teknik direktör Andoni Iraola döneminde bu durum, selefi Arne Slot'a kıyasla daha da belirgin. Wirtz, bu sezon şu ana kadar Reds'in oynadığı tüm Premier League ve Şampiyonlar Ligi maçlarına ilk 11'de başladı ve 1 asist yaptı.

Getty Images

Yine de Bierhoff'un Barca açıklamaları, Wirtz'in bir dönem milli takımda birlikte çalıştığı Flick ile olan bağlarına rağmen elbette saf spekülasyondan ibaret. Katalanların birkaç yıl önce Wirtz'e ilgi gösterdiği söyleniyor, ancak 2025'teki transferinden hemen önce onlar ciddi adaylar arasında yer almıyordu. Bunun yerine o dönemde Real Madrid, Manchester City ve hepsinden önemlisi Bayern Münih, üst düzey teknik kapasiteye sahip oyuncu için nabız yokladı, ancak o sonunda Liverpool'u seçti.

Şu anda Wirtz'in transferine dair somut işaretler var mı?

Wirtz'in İngiliz devindeki sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ve zaman zaman yaşanan zorlu duruma rağmen şu anda erken bir ayrılığa işaret eden hiçbir somut emare bulunmuyor. Bayern'in olası yeni girişimleriyle ilgili olarak ise eski FCB patronu Karl-Heinz Rummenigge, bunun kısa vadede yeniden gündem olabileceğine inanmıyor ve kısa süre önce Abendzeitung München'e verdiği röportajda Wirtz hakkında sadece şunu söyledi: "Bir gün yine de farklı bir şey mümkün olur mu? Bilmiyorum."

Wirtz bu arada Almanya Milli Takımı formasıyla son olarak Sırbistan'a karşı (2-0) ve Yunanistan deplasmanında (0-0) sergilediği iki güçlü performansla parladı ve bu süreçte eksik olan asıl kaptan Joshua Kimmich'in yerini aldı. 23 yaşındaki oyuncu, Yunanistan karşısında Kimmich'in yerine DFB takımını sahaya kaptan olarak çıkarırken, üç gün önce Sırbistan maçında kaptanlık bandını ikinci yarıda Serge Gnabry'den devralmıştı.