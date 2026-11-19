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Dünya şampiyonu Christoph Kramer, Hamburg SV'nin sol beki Miro Muheim'ın şut gücüne hayran kaldı.

"Muheim olmak ne kadar müthiş olmalı! Nereye gitsen herkes 'Vay be, şimdi şut çekerse...' diye düşünüyor" diyen Kramer, Copa TS podcast'inde HSV yıldızının sol ayağından söz etti. Muheim, son dönemde uzaktan attığı üç müthiş golle dikkat çekmişti.

Muheim, ekim ortasında TSG Hoffenheim deplasmanında uzatma dakikalarında attığı golle Hamburg ekibine 3-2'lik galibiyeti getirmişti. Bir hafta sonra ise sol ayağıyla çektiği bir başka sert şutla VfB Stuttgart karşısındaki 1-0'lık galibiyetin golünü atmıştı . Son millî maç arasından önce İsviçre millî takım oyuncusu, Borussia Mönchengladbach karşısındaki 3-1'lik galibiyette de sol ayağından sert bir şut çıkarmıştı . Topu 129 km/saati aşan bir hızla ağlara göndererek Hamburg ekibini öne geçirmişti.

Miro Muheim, korkulan şutlarını Werder karşısında da gösterebilecek mi?

Kramer, Muheim'ın artık eskisinden de çok korkulan uzak mesafe şutlarını bundan böyle şut çalımlarında etkili biçimde kullanabileceğine de dikkat çekti: "Artık herkes şutu engellemek için önüne atlıyor. Şu an Muheim olmayı ne kadar isterdim ya. Çok müthiş olmalı" dedi eski Bundesliga futbolcusu.

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Muheim, özel yeteneğini pazar günü özel bir maçta gösterebilir. HSV, ezeli rakibi Werder Bremen deplasmanında Kuzey derbisine çıkacak. Ancak 28 yaşındaki solak oyuncunun oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil. Muheim son dönemde kas sorunları yaşıyordu.