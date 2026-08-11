Emam Aşur'un adı Türk kulüplerinin gündemine yeniden geldi. Medya mensubu Ahmed Şubeir, Mısır kulübünün şu ana kadar resmî bir teklifin kendilerine ulaşmadığını doğrulamasına rağmen, Konyaspor'un Al Ahly oyuncusunun hizmetlerini almakta ısrarlı olduğunu ortaya koydu.

Şubeir, Konyaspor'un mevcut yaz transfer döneminde daha önce oyuncunun hizmetleri için daha düşük teklifler sunmasının ardından, Emam Aşur'u kadrosuna katmak için teklifinin değerini 4 milyon 250 bin dolara yükselttiğini açıkladı.

Şubeir, radyo programı aracılığıyla, Al Ahly'nin Türk kulübünden herhangi bir resmî teklif almadığını doğruladığını söyledi ve Kırmızı Kale yönetiminin, oyuncu etrafında bir kriz yaratma ve takımın istikrarını sarsma yönünde girişimler olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Ancak Konyaspor'un tutumu farklı göründü. Şubeir, Türk kulübünün yönetim kurulu üyelerinden birinin açıklamalarını aktardı; söz konusu üye, kulübün teklifini gerçekten 4 milyon 250 bin dolara yükselttiğini teyit etti ve teklifin ulaşıp ulaşmadığından emin olmaları için Al Ahly'den resmî e-postayı kontrol etmelerini istedi.

Şubeir'e göre Konyaspor yetkilisi, bu teklifin Türk kulübünün Emam Aşur transferini bitirmek için son teklifi olduğunu ekledi ve oyuncuyla anlaşmayı tamamlamak istediklerini vurguladı.

"Mohamed Salah'tan daha güzel bir karşılama"

Türk kulübü Emam Aşur'u kadrosuna katma konusundaki ısrarını ortaya koymakla yetinmedi, dikkat çekici bir mesaj da verdi. Yönetim kurulu üyesi, Konyaspor'un oyuncuyu, Mısırlı yıldızın Trabzonspor'a transferinin ardından yaşananlardan "Mohamed Salah'a yapılandan daha güzel bir şekilde" karşılamak ve kutlamak istediğini vurguladı.

Salah'ın Trabzonspor'a transferi Türkiye'de büyük bir heyecan yaratmış, geniş çaplı bir taraftar karşılaması ve kutlamasıyla buluşmuştu. Bu da Konyaspor'un Emam Aşur için daha büyük bir kutlama düzenlemekten bahsetmesini oldukça dikkat çekici kılıyor.

Şubeir ayrıca, Türk kulübünün Al Ahly'nin İspanya'daki kampı sırasında Emam Aşur'la ilgili haberleri sürekli takip ettiğine dikkat çekti. Ayrıca oyuncunun Körfez tekliflerine karşı tutumu hakkında sahip oldukları bilgilerden bahsederek, oyuncunun Körfez'e transfer olmayı tercih etmediğini teyit etti.

Al Ahly yıldızlarına sıkı sarılıyor

Buna karşılık, Al Ahly'nin mevcut transfer döneminde asli oyuncularının ayrılması konusundaki tutumu net görünüyor. Şubeir, kulübün bu sezon önemli isimlerinden hiçbirini, reddedilmesi güç dev bir mali teklif gelmediği sürece bırakmak istemediğini teyit etti.

Şubeir, Emam Aşur'u; Mustafa Şubeir, Yasser İbrahim, Mohamed Hani ve Marwan Attia ile birlikte, Al Ahly'nin takımda kalmasında ısrarcı olduğu oyuncular arasında saydı.