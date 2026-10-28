Eski İtalyan millî futbolcu Marco Borriello, Gazzetta dello Sport’un Alman forvetle ilgili sorusu üzerine, "Uzun boylu, teknik becerisi yüksek bir sırık ama aynı zamanda tahmin edilebilir" dedi.

Borriello, Yaşlı Kadın’ın Woltemade ve Randal Kolo Muani’den oluşan forvet ikilisini de "pek beğenmediğini" söyledi. Gerekçesi ise "ikisinin de ceza sahasını sevmemesi"ydi. Bianconeri’nin hücum ikilisi son dönemde teknik direktör Luciano Spalletti’den de eleştiriler duydu. Üstelik bu, Woltemade’nin Avrupa Ligi’nde Stade Rennes ile 2-2 biten maçta iki gole katkı sağlayarak alınan puanda belirleyici rol oynamasının ardından yaşandı.

Spalletti, "İşler iyi gitmiş olsa da ikisinden de daha fazlasını bekleyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü kaliteleri, bu akşam gösterdikleri performanstan daha yüksek" dedi ve ekledi: "Sahadaki gayretlerini artırmaları gerekiyor. İkisi de teknik açıdan çok iyi ama tempolarını yükseltmeliler. Bugün iyi bir maç çıkardılar, ancak daha fazlasını yapabilirler."

Nick Woltemade neden Juventus’ta bu kadar eleştiriliyor?

Woltemade, Serie A’daki ilk gol katkısını hâlâ bekliyor. Ligdeki ilk maçlarının ardından eleştirilerin oldukça yoğun olmasının nedenlerinden biri de bu. Alman oyuncu, İtalya’nın önde gelen spor medyasının değerlendirmelerinde düzenli olarak düşük notlar alıyor. Son örnek, ekim ortasında Celta Vigo’ya karşı yaşandı. Woltemade, Juve’ye kiralanmasından bu yana kendi görüşüne göre "en iyi maçını" oynamıştı, ancak Gazzetta dello Sport 24 yaşındaki oyuncuyu yine de yerden yere vurdu.

Gelecek maçlar GEN Serie A 15:45 JUV

Gazetede, "Woltemade, yirmi yıl önceki düğün takımını birkaç kilo fazlasıyla yeniden giymeye çalışan orta yaşlı bir adamın sonuçsuz kalan inadıyla santrfor rolünü oynamaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Gazetenin golüne ilişkin değerlendirmesi ise dikkat çekici ölçüde sakindi. Şutunun "isabetli bir şekilde bizim köşeye" gittiği yazıldı.

Tuttosport da Woltemade’yi hedef aldı: Ekim ortasında Cagliari’ye karşı 1-1 biten maçtaki performansına 5 notu verilirken, "Bu oyuncuya bir anlam kazandırma konusunda bol şans, Bay Spalletti. Şu anda takımda yabancı bir unsur gibi duruyor" ifadeleri kullanıldı. Başka başlıklarda ise "cesaret kırıcı", "tamamen yersiz" ve "sorunlu vaka" nitelemeleri yer aldı.

Öyle görünüyor ki Woltemade, büyük bir günah keçisi olarak Juve’nin sezona kötü başlangıcının simgesi hâline gelmiş durumda. Yaşlı Kadın, ligin en iyi takımlarından biri olma yönündeki eski iddiasının çok gerisinde. Sekiz lig maçında yalnızca dört galibiyet alabildi ve iki kez yenildi. Bu sonuçlar şimdilik ancak yedinci sıraya yetiyor. Şampiyonlar Ligi sıralarına uzaklığı ise şimdiden altı puan.

Dolayısıyla Woltemade, geçen sezon Newcastle United’da geçirdiği son derece hayal kırıklığı yaratan ikinci yarının ardından gidişatı tersine çevirmek için en iyi ya da en sakin ortamı seçmiş sayılmaz.

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Nick Woltemade Newcastle United’dan neden ayrıldı?

Bir yıl önce VfB Stuttgart’tan 75 milyon avroya transfer olduğu Newcastle United’da parlak bir başlangıç yapmış, ilk beş maçında dört gol atmıştı. Ancak dönemin teknik direktörü Eddie Howe, Woltemade’yi daha sonra giderek daha geride konumlandırdı. Öyle ki oyuncu zaman zaman kendisini sekiz numara rolünde bile buldu.

Howe’un yerine gelen Matthias Jaissle yönetiminde ise aslında her şeyin daha iyi gitmesi bekleniyordu. Alman teknik direktörün, Woltemade’nin kendi oyun sisteminde nasıl ve nerede en iyi şekilde oynayabileceğine dair tavsiye almak için VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß’i bile aradığı öne sürüldü. Ancak ardından, satın alma opsiyonu içermeyen sürpriz Juventus kiralaması geldi.

Sport Bild ’e göre Woltemade kulüp değiştirmeyi kendisi istememişti. Ancak sezonun başında FC Liverpool’a karşı oynanan iç saha maçında kendisini yedek kulübesinde bulunca "çok öfkelendiği" öne sürüldü. Woltemade’nin, Jaissle yönetiminde herhangi bir rolü olup olmayacağını ciddi biçimde sorguladığı belirtildi. Üstelik Jaissle’nin, çok sayıda uzun topa dayanan oyun tarzında Woltemade’den hiç memnun kalmadığı da iddia edildi.

Habere göre Woltemade, şüphesinde pek de haksız değildi. Sport Bild, Jaissle’nin Alman vatandaşı Woltemade’nin hazırlık dönemindeki performansından memnun kalmadığını yazdı. Ayrıca kulübün "Woltemade’nin arkasından" bir transferi ilerletmeye çalıştığı öne sürüldü.

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