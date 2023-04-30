Pep Guardiola, sözleşmesinin sonuna doğru yaklaşan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'a ne kadar hayran olduğunu açıkladı.

Guardiola, İlkay Gündoğan'ı övdü

Orta saha oyuncusu bu yaz serbest kalıyor

Man City, pazar günü Fulham ile karşılaşacak.

NE OLDU? Pep Guardiola'nın Manchester City menajeri olarak ilk transferi olan İlkay Gündoğan, bu yaz yedi yıl sonra kulüpten ayrılabilir. Alman futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Türk asıllı yıldız, gelecek sezon nerede oynayacağına henüz karar vermediğini itiraf etti. Guardiola, İlkay hakkında konuştu ve orta saha oyuncusunu ne kadar takdir ettiğini açıkça ortaya koydu.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola, oyuncusu hakkında şunları söyledi: "Onu seviyorum. Ona tapıyorum. Evliyim ama ona tapıyorum! İlkay çok önemli bir oyuncu. Sessizlikle liderlik ediyor, ancak yine de konuştuğunda herkes onu dinliyor. O mükemmel olarak tanımlanmış bir futbolcu. Gol ve asist duygusu olan bir hücumcu orta saha. Her zaman doğru pozisyonda. Aynı zamanda tutucu bir orta saha oyuncusu olarak da oynayabiliyor. İlkay, her anlamda olağanüstü bir oyuncu."

BÜYÜK RESİM: Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'nin İngiltere'deki yaşamdan sıkıldığı ve gelecek sezon başka bir ülkeye taşınmak istediği bildirildi. Barcelona, İlkay ile ilgilenen kulüpler arasında.

İKİ FOTOĞRAF:

Getty Images

Getty Images

MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Guardiola'nın ekibi, pazar günü Premier Lig'de deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.