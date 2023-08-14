Fenerbahçe Omar Fayed'i transfer ediyor

Fenerbahçe 20 yaşındaki genç stoper Omar Fayed'in transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

Süper Lig’de yeni sezona 2-1’lik Gaziantep FK transferiyle başlayan Fenerbahçe bu yaz yaptığı transferlere bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli takım 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fayed’in transferi sonrasında A takım kadrosunda kalıp kalmayacağının teknik heyetin raporu doğrultusunda belli olacağı belirtildi.

Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edildi. Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed’in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Mısır’ın El Mokawloon takımının formasını giyen 20 yaşındaki genç oyuncu daha önce Mısır U20 takımı ile beş karşılaşmaya çıkmıştı. Mısır Ligi’nde 28 karşılaşmada forma giyen genç yaşına rağmen önemli bir deneyim yaşayan Fayed’in kısa sürede İstanbul’da olması bekleniyor.