Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Samet Çayır
AA
Derbide Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, Avrupa'ya dönüyor.
Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Olympiakos'a konuk olacak.
Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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Fenerbahçe'nin gruptaki durumu nasıl?
Sarı-lacivertliler, Olympiakos maçı önceside D Grubu'nda beş puanla 3. sırada yer alıyor.
Türk temsilcisi, eğer 6 puanı bulunan Yunan ekibini deplasmanda mağlup ederse gruptan çıkma umudunu son maça taşıyacak.