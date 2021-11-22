Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?

Samet Çayır
AA

Sarı-lacivertliler,, Yunanistan deplasmanında.

Derbide Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtan Fenerbahçe, Avrupa'ya dönüyor.

Sarı-lacivertliler, 25 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi D Grubu beşinci hafta mücadelesinde Olympiakos'a konuk olacak.

Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe'nin gruptaki durumu nasıl?

Sarı-lacivertliler, Olympiakos maçı önceside D Grubu'nda beş puanla 3. sırada yer alıyor.

Türk temsilcisi, eğer 6 puanı bulunan Yunan ekibini deplasmanda mağlup ederse gruptan çıkma umudunu son maça taşıyacak.