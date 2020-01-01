Olivier Giroud: Timo Werner benden daha farklı bir oyuncu

Werner'in transferinden sonra Chelsea'deki geleceği merak edilen Fransız santrfor, kendisine güvendiğini belirtti.

'nin tecrübeli santrforu Olivier Giroud, Timo Werner'in takıma dâhil olmasına rağmen gelecek sezon takımda kendisine uygun bir rol oynayabileceğinden emin.

Telefoot' a konuşan Fransız oyuncu, "Frank Lampard ile henüz konuşmadım. Kesin olan bir şey var: Kadrodaki rekabet, hepimizi zirveye çıkaracak. Büyük bir kulübün her pozisyonda farklı seçeneklerinin olması gerekir" dedi.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışında olmak istediklerini belirten Giroud, "Geçtiğimiz sezonu iyi bir şekilde bitirdim ve menajerimize bana güvenebileceğini kanıtladım. Werner benimle aynı profilde bir oyuncu değil, dolayısıyla süre bulabileceğimi umuyorum" yorumunu yaptı.