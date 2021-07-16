Olivier Giroud Milan'da

34 yaşındaki oyuncu, Serie A ekibiyle iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta 2 milyon € karşılığında Chelsea ile anlaşmaya varan AC Milan, Fransız santrfor Olivier Giroud ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Kulübün teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini, AC Milan'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gelen Giroud'nun anlaşmasının bu hafta resmiyet kazanacağını duyurdu. Serie A'nın en genç takımı olduklarını ifade eden Maldini, 34 yaşındaki golcünün, takımın hücum hattına çok ihtiyaç duyulan büyük bir deneyim katacağını ifade etti.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea'de aradığı fısatları bulamayan Giroud, geçtiğimiz sezon 17 maçta sahaya çıkarken, Mart ayından itibaren hiç şans bulamamıştı. Arsenal'den Ocak 2018'de Chelsea'ye katılan Olivier Giroud, Maviler'deki kariyeri süresince 119 maça çıkarken 39 gole imza attı.

Editör Yorumu: Giroud Milan'da faydalı olabilir mi?

Paolo Maldini'nin de ifade ettiği gibi, AC Milan ligin en genç takımı. Bununla birlikte forvet rotasyonları son derece sınırlı. Sezon boyunca devamlılık sorunu yaşayan Ibrahimovic dışında halen deneyim sorunu devam eden Leao'nun ve sol kanat forvet olarak değerlendirilen Ante Rebic'in de güven verdiğini söylemek zor.

Geçtiğimiz sezon özellikle sıkışan oyunlarda Milan'ın hava toplarında etkili, rakip stoperlerin dengesini bozarak kanatlara alan yaratan bir santrfora ihtiyaç duyduğu çok net görüldü. Bu nedenle olgun bir Giroud 2 sene boyunca Milan'a ihtiyaç duyduğu bu hücum konforunu sağlayabilir.