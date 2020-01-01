Fransa

Olivier Giroud, Michel Platini'yi geçti

Goal Türkiye
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Olivier Giroud France 2020
Getty
Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu, artık, Olivier Giroud.

Olivier Giroud, Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci futbolcusu oldu. 

Fransa'nın Ukrayna'yı 7-1 yendiği maçta takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Giroud, toplamda 42 gole ulaştı ve 41 gollü Michel Platini'yi geride bırakarak milli takımda en çok gol atanlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

Chelsea forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun hedefi, ilk sıradaki Thierry Henry'yi geçmek olacak. Henry'nin Fransa ile çıktığı 123 maçta 51 golü var. 

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    Ukrayna karşısında 100. kez milli formayı giyen Olivier Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol attı.

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