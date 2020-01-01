Olivier Giroud, Michel Platini'yi geçti

Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci oyuncusu, artık, Olivier Giroud.

Olivier Giroud, Milli Takımı tarihinin en golcü ikinci futbolcusu oldu.

Fransa'nın 'yı 7-1 yendiği maçta takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydeden Giroud, toplamda 42 gole ulaştı ve 41 gollü Michel Platini'yi geride bırakarak milli takımda en çok gol atanlar sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

forması giyen 34 yaşındaki futbolcunun hedefi, ilk sıradaki Thierry Henry'yi geçmek olacak. Henry'nin Fransa ile çıktığı 123 maçta 51 golü var.

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Ukrayna karşısında 100. kez milli formayı giyen Olivier Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 3 maçta 1 gol attı.