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Olivier Giroud, Fransa'ya dönebilir

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Chelsea'nin Fransız futbolcusu Olivier Giroud, Higuain'in transferi sonrası takımdan ayrılabilir.

Gol yollarındaki sorunu çözmek adına Juventus'tan Gonzalo Higuain'i renklerine bağlayan Chelsea'de Olivier Giroud'dan ayrılık sinyalleri var.

Londra devinde forma şansı bulmakta zorlanan ve Higuain'in takıma katılmasıyla daha da arka plana düşen Giroud, Canal'a verdiği röportajda geleceğiyle ilgili konuştu.

Chelsea'deki durumunu değerlendiren Giroud, ''Kulüp Higuain'den sonra bir forvet daha alırsa buradaki geleceğim kararacak'' dedi.

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Fransa'ya dönme sinyalleri de veren Giroud, ''Önceliğim Premier Lig'de kalmak ama Fransa'ya dönüş konusuna da hayır demedim. Lyon ve Marsilya büyük kulüpler'' ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon mavi formayla 27 resmi maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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