Olivier Giroud, Chelsea'den ayrılıyor

Chelsea'nin tecrübeli forveti Olivier Giroud, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Premier Lig ekiplerinden , Fransız golcüsü Olivier Giroud ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, menajer Frank Lampard'ın kadroda düşünmediği Olivier Giroud için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

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İngiliz teknik adam, bu sezon yalnızca iki Premier Lig maçında ilk 11'de şans verdiği Giroud'nun yerine genç yıldızı Cristian Pulisic'i sahte dokuz numara olarak kullanmayı planlıyor.

Mavilerle çıktığı 69 maçta 18 gol atan Giroud, öncesi düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

33 yaşındaki Fransız golcünün Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.