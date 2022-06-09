Topçular'da bekleneni veremeyen Fransız yıldız, ülkesinin yolunu tuttu.

Alexandre Lacazette, Arsenal'den ayrıldıktan sonra bonservissiz bir şekilde Topçular’a katıldığı kulüp olan Lyon'a geri döndü.

Fransız forvetin, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek ve şimdiden kulüpten ayrılmasına izin verildi.

Lacazette, nisan ayında birçok kulüple görüştüğünü ve Lyon'un bir süredir onunla sözleşme imzalamak istediğini belirtti.

Lacazette, Lyon'da nasıl bir sözleşmeye imza attı?

Fransız yıldız, 2025 yılına kadar Ligue 1 ekibine dönmek için üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Lacazette, 2017'de Arsenal’a transfer olmadan önce altyapısından yetiştiği Lyon formasıyla 275 maça çıktı.

Arsenal, Lacazette'e verdiği paranın karşılığını aldı mı?

Charles Watts, GOAL Arsenal Muhabiri

Lacazette'in, Arsenal'deki zamanını özetlemek gerçekten zor.

Forvet için birçok güzel an vardı ve 2018-19 sezonundaki formu, haklı olarak kulüpte 'Yılın Oyuncusu' seçilmesini sağladı.

Yine de, Fransız yıldızın İngiltere kariyerinin başarısız olduğuna dair bir his her zaman olacaktır.

Premier Lig'deki en fazla 14 gol attı ve bu, Londra’daki ilk sezonunda geldi.

O zamanlar 46.5 milyon Sterlin’lik bir kulüp rekoru olan ücretine mal olan biri için bu gerçekten de yeterince yüksek değil.

Geçen sezonun gösterdiği şey, 30 yaşındaki Lacazette'in ligde üçü penaltı noktasından olmak üzere sadece dört gol atmasıyla artık elinden gelenin en iyisini yapmadığıydı.

Arsenal'in forvet bölümünde büyük bir değişikliğe ihtiyacı olduğu ve bu yaz, ön tarafta bir oyuncu alınması gerektiği bir süredir açık.

Lacazette, takımın popüler bir üyesiydi ve Arsenal'ın Lyon'a dönerken ona güzel bir uğurlama yapacağına eminim, ama hiç kimse onun arkasından gözyaşı dökmeyecek.

Topçular, en iyilerle birlikte rekabet edecekse, onlara liderlik edecek birinci sınıf bir forvete ihtiyaçları var. Lacazette, maalesef günümüzde o seviyeden çok uzak olduğunu gösterdi.

Arsenal, Lacazette'in yerine kimi transfer edecek?

Topçular, bu yaz hücum bölgesinde bir sarsıntı geçirecek. Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın ocak ayında Barcelona'ya gitmesine izin verdi ve şimdi de Lacazette ayrıldı.

Bu arada Eddie Nketiah'ın sözleşmesi haziran sonunda bitecek, ancak sezonu güçlü bir şekilde bitirdikten sonra Emirates Stadyumu'nda yeni bir anlaşma yapmaya çok yakın.

Nketiah'ın geleceği ne olursa olsun Arsenal, 2022-23 sezonu öncesinde yeni bir forvete yatırım yapmaya çalışacak.

GOAL, geçtiğimiz günlerde Arsenal’ın Napoli’nin golcüsü Victor Osimhen'in menajeri ile görüştüklerini ve Manchester City'den Gabriel Jesus ile potansiyel bir anlaşma yaptıklarını bildirdi.

Topçular’ın, hücum hattına yağabileceği bir başka yıldız transferi ise Premier Lig'e transfer olmayı düşünen Paulo Dybala.

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