Mbappe'yi Fransa'da kalmaya ikna eden Macron, gözüne Zidane'ı kestirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Real Madrid’in eski patronunun Paris Saint-Germain’in başına geçeceği konuşulurken Zinedine Zidane’a bu konuda destek verdi.

Başkent kulübünün teknik direktörlük için durumu belirsiz, Mauricio Pochettino’nun Şampiyonlar Ligi zaferi kazanamadığı bir yılın ardından geleceğinin şüpheli olduğu bildiriliyor.

Kylian Mbappe'yi kulüpte kalması için ikna eden Macron, Fransız ikon Zidane'ın PSG'nin Avrupa kupalarında başarılı olması için kendi ülkesine dönmesi gerektiğini söylüyor.

Macron Zidane için ne dedi?

RMC Sport'a verdiği demeçte Macron, "Kylian Mbappe ile konuşabildim, ama seçimini vicdanına göre yaptı.

“Büyük bir olgunluk gösterdi. Kariyerini ve bağlılığını büyük bir sorumluluk duygusuyla inşa ediyor.

"Zinedine Zidane ile konuşmadım, ama onun oyunculuğuna ve teknik direktörlüğüne büyük bir hayranlığım var.

“Fransa’da, çok yetenekli olan antrenörlere ihtiyacımız var ve onları görmeyi çok istiyoruz.

“Böylece, kazanmayı arzuladığımız büyük kupalar konusunda iddialı bir konuma gelebiliriz.

“Onun, Fransa’ya dönmesi ve burada hocalık yapması ülkenin büyük başarılar kazanması için çok önemli ve harika olur.

“Fransa'nın büyük bir spor ve futbol ulusu olduğunu söylemek benim görevim.

“Bu sporu seven harika taraftarlar var. En iyilerin burada olması, bizim için çok önemli” dedi.

Zidane'ın antrenörlük geçmişi

Fransız efsane, 2016'dan 2018'e ve ardından t2019'dan 2021'e kadar Real Madrid’in başında başarıyla görev yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ni üst üste üç kez kazanan ilk teknik direktör oldu, ayrıca iki kez La Liga ve iki Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Toplamda, 320 maçta 200 galibiyetlik bir kariyer rekoruna sahip olan Zidane, Real Madrid’le futbol dünyasına damga vurdu.

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