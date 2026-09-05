Roma, ev sahibi olarak konuk ettiği Atalanta karşısında masayı tersine çevirerek bir golle gerideyken maçı 2-1'lik bir zafere dönüştürdü ve İtalya Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürdü. İki takımı bu akşam üçüncü hafta kapsamında "Olimpico" Stadı'nda karşı karşıya getiren mücadelenin sonucu böyle şekillendi.

İlk yarı iki taraf arasında çekişmeli geçerken, mücadele ikinci yarının başlamasıyla birlikte kızıştı. Atalanta, 47. dakikada ev sahibini gafil avlayarak öne geçti. Charles De Ketelaere'nin sergilediği bireysel yetenekle Mario Hermoso'yu çalımlayıp sol kanattan hareketlenmesi ve geriye Nikola Krstovic'e verdiği pasın ardından, o dakikada Evan Ndicka'nın ve ardından Bryan Cristante'nin müdahalesiyle savunmada bir karışıklık yaşandı. Sekip önüne düşen topu Ederson, 14 yardadan karşı konulamaz füze gibi bir vuruşla ağlara gönderdi.

Roma, geri dönüş arayışında yoğun baskısını sürdürdü ve maç boyunca 14 köşe vuruşuyla yoğunlaşan korner silahını kullandı. Nihayet 90. dakikada gülümsedi; Hermoso tamamen serbest bir şekilde yükselerek isabetli bir ortaya güçlü bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlara giderek beraberlik golünü ilan etti, maçı başlangıç noktasına döndürdü.

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Uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında ise Matías Soulé, "Giallorossi"nin heyecan verici geri dönüşünü özel bir golle taçlandırdı. Sağ kanatta savunmayla oynayıp Davide Zappacosta'yı geçerek içeri girdi ve kaleci Marco Carnesecchi ile yakın direk arasındaki dar alana güçlü bir şut çekerek Olimpico tribünlerinin sevincini patlattı.

Bu öldürücü galibiyetle Roma, mükemmel çıkışını korudu ve üst üste üçüncü galibiyetini alarak 9 puanla ve İkinci sıradaki Inter'e karşı averajla liderliğe yükseldi. Atalanta ise bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı ve yedinci sıraya geriledi.

Başkentin kurtları şimdi gözlerini kıta arenasına çeviriyor; takım, önümüzdeki perşembe günü Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna başlarken Türk ekibi Fenerbahçe ile karşılaşmak için yola çıkmaya hazırlanıyor. Ardından 14 Eylül'de deplasmanda Torino ile karşılaşarak yerel müsabakalara dönecek ve sonra 19 Eylül'de liderlik mücadelesinde Inter'e karşı beklenen zirve maçına hazırlanacak.