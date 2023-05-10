Manchester United’ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz devinde birlikte görev yaptığı yardımcısı Michael Carrick’in gelecek yıllarda Manchester United’ın teknik direktörü olacağını söyledi.

Carrick’in bu niteliklere sahip bir isim olduğunu belirten Norveçli futbol adamı, son olarak Middlesbrough’u Championship play-off’una sokan genç teknik adamı övdü.

“Michael değerleri ve ilkeleri olan bir adam.

Tam bir aile adamı ve büyük bir bilgiye sahip. Manchester United forması giydiği dönemde Sir Alex Ferguson ve Jose Mourinho ile birlikte çalışırken, dünyanın en iyi oyuncularıyla beraber oynadı.

O gerçek bir kazanan ama her zaman duygularını kontrol etmeyi başarıyor. Onun gelecekte Manchester United teknik direktörü olması kaçınılmaz görünüyor. Bazen oyuncularla konuştuğunu görüyordum ve mutlak bir otoritesi vardı.

Eğer zamanı geldiğinde bunu isterse Manchester United’ın teknik direktörü olacağına yüzde 100 eminim. Onu insan olarak çok seviyorum.

Kulüpteki görevime son verildiği gün yanına gittim ve göreve onun devam etmesini istediklerini söyledim. 10 gün sonra yanıma geldi ve bana olan bağlılığından ötürü bunu yapmak istemediğini söyledi.

Kulüpten ayrıldığımda yaptığım röportajı görürseniz, Michael hakkında konuşmaya başladığımda duygulandığımı fark edeceksiniz. Birlikte özel hayatımızda çok fazla zaman geçirmezdik ama ona sonsuz bir saygı duyuyorum”