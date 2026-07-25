Sky'ın haberine göre Davies, savunmadaki takım arkadaşı Hiroki Ito ile birlikte Bayern'in mevcut kadrosunda, Säbener Strasse'ye sıra dışı bir teklif gelmesi halinde kulübün görüşmeye açık olacağı iki oyuncudan biri.

Davies, Şubat 2025'te Münih'te 2030'a kadar uzanan kazançlı yeni bir sözleşmeye imza atmıştı. Ancak son haftalar ve aylarda, Kanadalı oyuncunun Bayern yöneticileri nezdinde artık kesinlikle dokunulmaz olmadığına dair işaretler giderek arttı. Bunun başlıca nedeni, son bir buçuk yılda çok sık sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kalan Davies'in fiziksel durumuna duyulan güvenin artık kaybolmuş görünmesi. 25 yaşındaki oyuncunun vücudu Dünya Kupası'nda da ona engel oldu; Kanada'nın ortak ev sahipliğinde yalnızca sonradan oyuna girdiği bir maçta süre alabildi.

Davies'in Bayern'deki zayıflayan statüsüyle Nathaniel Brown'ın transferi de örtüşüyor. Rekor şampiyon, Alman milli oyuncuyu 50 milyon euro taban bonservis bedeliyle kadrosuna katarak üst düzey yeni bir sol bek kazandı ve Brown'ın ilk etapta Davies'i geride bırakması bekleniyor. Davies'in ayrılması halinde, esas mevkileri sağ bek olan ancak solda da oynayabilen Konrad Laimer ile Josip Stanisic alternatif olarak hazır olacak. Stoper Ito da takımda kalması halinde teorik olarak dörtlü savunmanın solunda görev yapabilir.

FC Bayern'in Alphons Davies için bir alıcı bulması muhtemelen zor

Yine de Davies'in bu yaz ayrılması pek olası görünmüyor. Sonuçta Bayern, Kanadalı milli oyuncudan ciddi bir bonservis geliri elde etmek isteyecektir - ancak şu anda herhangi bir kulübün bunu ödemeye hazır olup olmadığı şüpheli. Davies, FCB ile sözleşmesini uzatmadan önce Real Madrid'le yoğun şekilde flört etmişti, ancak Bayern yıldızına ilgi gösterebilecek kulüpler konusunda artık ortalık oldukça sakin.





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Bu arada Münih ekibi, bazı diğer oyuncuları kısa süre içinde satmak için çok daha net bir çaba gösteriyor. Özellikle son dönemde kiralık gönderilen Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın kalıcı olarak ayrılması ve mümkün olduğunca yüksek gelir getirmesi isteniyor. Sky haberine göre fahri başkan Uli Hoeneß'ten de bu yönde açık bir talimat geldi. Son iki yılda Mainz 05'e kiralanan Armindo Sieb'in de satılması planlanıyor.

Öte yandan Bayern, Sky 'a göre Brown ve Ismael Saibari transferlerinin ardından en fazla bir yeni oyuncu daha kadroya katmak istiyor - tabii beklenmedik bir şey yaşanmazsa. Son dönemde çıkan aksi yöndeki haberlere rağmen yeni bir sağ bek transferinin ise öncelik taşımadığı belirtildi.