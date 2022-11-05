Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona ererken, iki teknik direktör karşılaşmanın ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Beşiktaş'taki ikinci döneminde ikinci maçına çıkan Şenol Güneş savunmadaki problemlere dikkat çekerken, Okan Buruk ise oyundan memnun olduğunu söyledi.

"İki takım için de kritik ve önemli bir maçtı. Biz kaybettik, rakibimiz kazandı. Zaman zaman geriye çekilince rakip avantajlı oldu. İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi.

İki bekin de sakatlanması, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazanacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum.

Bugün oyun olarak olumsuz şeyler söylüyorum ama takımın daha iyi oynayıp maçlar kazanacağını, bu bölümü aşacağını düşünüyorum. Oyun başında çok tempolu oynarsınız, sonra düşersiniz ve hamle yaparsınız.

Fakat genel olarak bir düşüş varsa sıkıntı. Gedson topla çok oynadı ama o da sonra düştü. Rakip öndeyken sahasından çıkarmamamız gerekirdi ama çıkardık. Bu baskıyı yapacak güç gerekirdi.

Fiziksel eksikliği kabul ediyorum ama bir de pas yapma yüzdemizin daha fazla olması lazım. Topu rakibe verirseniz peşinden koşarsınız. Bazen 50 metre geriye gelmek zorunda kaldık. Biz savunmada kaldığımızda rakip bunu avantajlı kullandı.

Hava topunda da eksik kaldık. Welinton, Montero, Saiss, Emrecan var elimizde. Durumlarına bakacağız. Eldeki oyuncuları değerlendirerek taşıyacağız, transfer dönemi geldiğinde ise eldekiler uyum sağlayamıyorsa, ona göre bakacağız. Oyuncu kalitesine inanıyoruz ama oyunda düşüklük olduğunu söylüyoruz.

Takım kaybettiğinde düşüş oluyor. Bu maçı alsaydık belki oyuncuların güvenleri artacaktır. Kazanmak başka, kaybetmek başka duygudur. Fiziksel anlamda sıkıntılar var, top kayıplarında sıkıntı var. İkili mücadelede toplar kazandık ama önemli noktalarda. Sahamıza gelen oyuncuları kimse karşılamıyor. Bunlar da pozisyon oluşturdu. Bunların hepsi hata.

Atiba antrenmanda daha iyiydi. Orta sahada yorulan oyuncunun yerine girebilirdi. Dele Alli girebilirdi ama kullanamadık. Cenk yoruldu, Gedson yoruldu, ikisi de gayretliydi ama beklere oyuncu değiştirme hakkı kullanınca durum değişti. Biz ne olursa olsun savunmada kalmamalıyız. Savunmada kalan oyuncu gitmiyor. Yorgun olabilir, ama geride kaldığında da başarılı olman gerekir, o da yok. Sıkıntılar burada.

Fiziksel düşüş vardı ve hücuma etki edebilecek Dele Alli vardı. O da fiziksel olarak tam hazır değil. Cenk çok zorladı kendisini. Muleka girdikten sonra pozisyona girdi. Redmond oyuna girince geçen maça göre fark oluşturamadı"