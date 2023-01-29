Sarı-kırmızılıların rekor kıran hocası, iç transferde harekete geçilebileceğini söyledi ve iki oyuncunun ismini verdi.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı transfer eden Galatasaray, bir yandan da kadrodaki şişkinliği azaltmanın yollarını arıyor.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, deplasmanda 4-0 kazanılan Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada gidecek oyunculara işaret etti.

Buruk, özellikle Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in takımdan ayrılabileceğini vurguladı

Ne söylendi?

Basın toplantısında konuşan Buruk, "Oynatamadığımız oyuncular var. Seferovic ve Aanholt için uygun bir kulüp olursa, onlara yardımcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk hangi rekoru kırdı?

49 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'da bir sezonda ligde üst üste 10 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Buruk, karşılaşma sonrasında rekorla alakalı şunları söyledi:

"Rekorları kıracak bir oyuncu grubu var. Bu rekorun hakkını teslim edeceğimiz yer Galatasaray taraftarı, camiası. Biz de onun içinde oyuncularımızla birlikte yer tutuyoruz.

"Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Rekorlar önemli ama bu senenin en önemli işi şampiyon olmak. Şampiyonluğa odaklandık. Rekorları kırıyoruz.

"Belki benim ismim yazılıyor ama burada oyuncularımızın ve Galatasaray camiasının çok önemli rolü var. Hep birlikte başardık."