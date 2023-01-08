Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kadıköy'de şampiyonluk yolunda oldukça kritik bir galibiyet aldaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, lider ile ikinci sıradaki takım arasında ligin en büyük derbisinin oynandığını dile getirerek galibiyetin önemine vurgu yaptı:

"Hem derbi hem de ligin devamı açısından çok önemli bir maçtı. Maça başlamamız, planlarımız büyük bölümde doğru işledi. Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük. Daha iyi oynayan taraftık. Daha konsantre olan daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli 3 puana imza attılar. Burada 3-0 ile kazanmak gerçekten çok değerli. Bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bizim için güzel, önemli, futbol açısından değerli bir geceydi."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, hücumda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesiyle ilgili soruya, "Biz teknik direktör olarak maçtan önce bir maç yaşıyoruz. Orada Barış'ı bu şekilde hayal etmiştik. Hem topu tutan hem de defansın arkasına koşular yapan, rakibi yıpratan bir Barış hayal etmiştik. O da bunu birebir uyguladı. Bazen bu kararlar tutmuyor olabiliyor. Bugün genel olarak baktığınızda bütün oyun planı tuttu. Yaptığımız değişikliklerin hepsi bugün bizim için olumluydu. O açıdan mutluyum. Olumsuz da olabilirdi. Barış'ı bundan sonra hem kenarda hem de ikinci forvet olarak kullanmayı düşünüyorum." cevabını verdi.

Okan Buruk, derbide Leo Dubois'ya sol bekte görev vermesi hakkında, "Leo daha önce o bölgede oynamış ve bize olumlu izlenimi vermişti. Özellikle iyi savunma yapan bir oyuncu. O yönünü burada kullanmak istedik. Hücuma da desteği oldu. Kendini hep hazır tutuyor. İyi bir tecrübeye sahip. Görevini iyi bir şekilde yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, derbi için daha az dinlendiklerine yönelik açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Bir takım 5 gün önce oynadı. Bir gün daha ekstra taktik çalışma şansı var. Bunu şikayet anlamında söylememiştim. İki gün yenilenme yaptık ve sadece dünü takımımızla çok kısa bir taktik çalışma anlamında kullandık. Ben şikayet etmemiştim, rakibin bir gün daha taktik çalışma imkanının olduğunun altını çizmiştim." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışında 3 puan bizim için çok önemli"

Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında deplasmanda alınan galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Aynı şekilde Fenerbahçe de Galatasaray'ı yense bu çok değerli olacak. Bizim profesyonel olarak beklentilerimiz var. Şampiyonluk yarışında 3 puan bizim için çok önemli. Bunun yanında, bizden galibiyeti bekleyen çok büyük bir kitle var. Burada büyük Galatasaray taraftarının beklentisi vardı. Bugün bunu karşıladık, onları mutlu ettik. Bizi en çok sevindiren onların yüzünü güldürmemiz." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçe derbisine normal bir şekilde hazırlandıklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Değişik bir atmosfer yaşamadık. Futbolcular zaten otomatik olarak kendilerini bu maçlara hazırlıyor. 1-2 hafta önceden oyuncular sarı kart görmeye başladı. Ceza sınırındaki oyuncular kart görmeye başladı. Üstlerine ekstra bir yük, yüklemek istemedim. Çok farklı bir şey yapmadık. Bütün her şeyi normal yaptık. Konuşmalarımız, sahaya gelişimiz, otobüsteki çaldıkları müzikler, marşlar... Stada girerken camlara vura vura girdiler. Burada oyuncularımızın ne kadar iyi hazırlandığını görebiliyoruz. Bunun olumsuzu da olabiliyor. Fenerbahçe de inanıyorum ki çok iyi hazırlandı. Farklı bir senaryo da çıkabiliyor. Bugün iyi oynayan, hak eden taraf bizdik. Bunun mutluluğunu yaşayacağız."

Okan Buruk, karşılaşmada görev verdiği Berkan Kutlu'nun da iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Berkan her zaman çalışan, kendini hazır tutan oyunculardan biri. Kime ne zaman formanın geleceği belli olmuyor. Berkan da bugün önemli bir oyuna imza attı. Sahada en iyilerden biriydi." ifadelerini kullandı.

Her maçta puan kaybetme riskinin olduğunu aktaran Okan Buruk, "Ligde her çıktığınız maçta korkularınız oluyor. Kış mevsiminde zeminler de önem kazanıyor. Sivas deplasmanına gittik, orada yürümek zor. Sadece hakem hatası konuşuldu ama oradaki sahanın tarla olması hiç konuşulmadı. Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta Antalya'daki sahanın kötülüğü konuşulmadı. Bugün muhteşem bir zeminde oynadık. Bu bizim için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Okan Buruk, Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: