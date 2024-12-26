Okan Buruk, Osimhen'in transfer konusundaki kararını açıkladı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in bonservisinin alınıp alınmayacağı hakkında Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Okan Buruk, Osimhen'in bonservisine dair açıklamalar yaptı

Nijeryalı sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istiyor

Peki bir sonraki sezon ne olacak?

NE OLDU? Eylül ayında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen bu süreçte çıktığı 15 maçta 12 gol, 4 asist kaydederek sarı-kırmızılı ekipte 16 gole direkt katkı yaptı. Nijeryalı golcünün yüksek bonservis bedeli, Osimhen'i bir sonraki sezon elinde tutma konusunda Galatasaray'ı oldukça zorlayacak. Ancak Okan Buruk, Osimhen'i bonservisiyle almayı istediklerini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? DHA'ya konuşan Okan Buruk şunları söyledi: "Osimhen'in bonservisini almayı tabii ki isterim. Kendisi de burada mutlu. Bu süreçte oyuncunun da üzerine gitmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ekonomik açıdan da doğru değil. Maddi açıdan da doğru değil. Çok erken olduğunu düşünüyorum. Sezon sonuna doğru kulüp bu girişimi gösterebilir ama şu anda biraz olaya magazinsel bakıyoruz. Oyuncunun kafasını rahat bırakmak gerekiyor. Biz almak istiyoruz. Ama oyuncunun kafasını karıştırmamak gerek. Kendisi de bunu açıkladı, bize de söyledi. Sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını söyledi."

"Osimhen ismi bana söylendiği anda ben hiç düşünmeden tamam dedim. Hiç böyle 3 forvetimiz olacak, nasıl idare edeceğiz, o bozulur mu öbürü küser mi diye düşünmeden kafamda sistemleri düşündüm ve Osimhen'i çok istedim."

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DAHA FAZLASI: Ayrıca Okan Buruk, Ziyech'in takımdan ayrılabileceğini şu sözlerle açıkladı: "Hakim Ziyech'in rakipleri çok formda. Aldığı süreden memnun olmadığını söyledi. Transfer dönemi açıldıktan sonra bazı görüşmeler yapacak. Ayrılmaya yakın durumda."

Transfer konusunda da ipuçları veren Okan Buruk şunları söyledi: "13 Ocak'a kadar oynayacağımız çok önemli maçlar var. Savunma ve hücum hattına yönelik transferler olabilir."