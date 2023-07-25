Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Zalgiris deplasmanının ardından savunmada yapılan hatalara dikkat çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta savunma görevlerini yapamadıklarını söyledi.

Buruk, başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zalgiris'e birçok pozisyon verdiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sentetik bir sahada oynadık. Maçtan önce soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım. Bizim için zorluklar vardı." dedi.

Nelsson'a dikkat çekti

Hızlı hücumlara çıkan Zalgiris'e net pozisyonlar verdiklerini vurgulayan Buruk, "Bizim açımızdan olumsuz olan savunmadaki paylaşımlarımız. Nelsson, geçtiğimiz sezondan bu yana en kötü maçlarından birini oynadı. İlk maç olduğu için herkes hazır değil ama Şampiyonlar Ligi elemesinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunması anlamında daha iyi oynamamız gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik." diye konuştu.

Bakambu oynayabilir

Okan Buruk, 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yapacakları rövanş maçına daha hazır çıkacaklarını dile getirerek, "Genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama tabii ki yüzde 100'ümüzde değiliz. Rakibimiz 23 lig maçı, Avrupa kupası karşılaşmaları oynadı. Bize göre fiziksel olarak daha hazırlar. İlk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maça fiziksel ve psikolojik olarak daha hazır olacağız. Lig bittikten 3 hafta sonra yeni sezon hazırlıklarına başladık. Oyuncuların da mental olarak geri dönüşleri bazen zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Cedric Bakambu'nun rövanş maçında oynayabileceği vurgulayan Buruk, "Bakambu'yu UEFA kadrosuna yazdık. İstanbul'da antrenmanlara devam ediyor. Döndükten sonra takımla antrenmanlara başladıktan sonra her şey yolunda giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır." şeklinde görüş belirtti.