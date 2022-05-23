Okan Buruk: "Galatasaray teknik direktörü olmak istiyorum"

Okan Buruk, Domenec Torrent görevine devam ederken adının sıkça anıldığı Galatasaray'da görev yapmak isteyeceğini söyledi.

11 Haziran'da başkanlık seçiminin yapılacağı sarı-kırmızılı kulüpte, teknik direktör Domenec Torrent'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Süper Lig'de Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ise Galatasaray'a açık mektup gönderdi.

Okan Buruk ne söyledi?

NTV'de Emek Ege ile Kırılma Anı'nın konuğu olan Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olmayı kendisine yakıştırdığını söyledi:

"Süper Lig’de birçok takım çalıştırdım. Galatasaray’a birçok şekilde rakip oldum. Onun içerisinde tabii ki duygularımı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım. Teknik direktörlük yolunda Türkiye’de en yukarılara çıkmak istiyorum. Tabii ki hep söylüyorum bunu."

"Galatasaray’da teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf ettim. En dipten en yukarılara kadar geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray’ın teknik direktörü olmayı hem istiyorum, hem kendime yakıştırıyorum."

"Birçok insandan bunu alabilmek de çok önemli. Sokak bir ayna tabii ki. Sokaktan size insanlar sevgisini ilgisini gösteriyor. Birçok yerden bunu duymak çok önemli, çok değerli. Bir sonraki teknik adam olarak beni görmeleri bu anlamda önemli."

"O yüzden inşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Galatasaray’da ilerleyen zamanlarda bir hoca değişikliği olacaksa, tabii ki mevcut hocaya da saygı göstermek gerekiyor."

"Onun dışında bir değişim olursa, tabii ki Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olmayı isterim. Bu benim için bir hayal. Yıllarca oynadığım taraftarın önünde teknik direktör olarak sahada yer almayı çok isterim. Ama dediğim gibi hayırlısı en doğru zamanda olsun. Benim için doğru zaman olduğuna inanıyorum."

Domenec Torrent ne söyledi?

Galatasaray'ın mevcut teknik direktörü Domenec Torrent ise yeni sezonda takımdan ayrılmayı planlamıyor.

İspanyol çalıştırıcı, bekleyen başkanlık seçimlerine rağmen Antalyaspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi:

"Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım."

"4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerseler kabul ederiz. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman."

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