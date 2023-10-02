Okan Buruk: Avrupa’da başarı Galatasaray’ın genlerinde var

Şampiyonlar Ligi’nde ilk üç puan için Old Trafford’a çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk kendilerine güvendiklerini söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla yapacakları maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Okan Buruk, 22.00'de maçın yapılacağı Old Trafford Stadı'nda düzenlenen ve futbolculardan Wilfried Zaha'nın da katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın sezona iyi başlayamamasına rağmen güçlü bir takım olduğunu belirten Buruk, "Bu statta olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yarın iki takım için de çok önemli bir karşılaşma yapacağız. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Maça hazır olduklarını aktaran 49 yaşındaki teknik adam, kazanmayı hedeflediklerini söyledi:

”Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz. Gelecek maç Şampiyonlar Ligi MNU GS Bilgi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtan beraberlikle ayrıldık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Ne kadar Manchester United başarısız gibi gösterilse de çok önemli bir kadroya sahip. Rakibimizin kazanmak için her şeyi yapacağını düşünüyoruz. Biz de buna hazır olmaya çalışacağız. Hedefimizde kazanmak var”

Maç öncesi taktik antrenmanı İstanbul'da yaparak geldiklerini belirten teknik adam, "Yarınla ilgili planımızı çalıştık. Rakibin artıları ve eksilerine göre düşüncelerimiz var. Özellikle orijinal sol bekleri yok. Yarın kimi kullanacaklarını bilmiyoruz. Kendi oyunumuz ve oyuncularımız üzerinden bir plan belirledik. Sahada bunu uygulamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Sacha Boey-Marcus Rashford eşleşmesi

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Buruk, sağ bek Sacha Boey'den yarın hem defansif hem de ofansif işler beklediklerini söyledi.

Manchester United'ın Boey ile eşleşmesi beklenen Marcus Rashford üzerinden hücum planı yaptığını dile getiren Buruk, Boey’in önemli bir sınav vereceğini belirtti.

"Manchester'ın tüm hücum aksiyonları Rashford üzerinden geçiyor. Oyun içinde çok fazla onu birebirde bulmaya çalışıyorlar. Bundan dolayı Sacha Boey için önemli bir maç olacak. Ancak sadece defansif yönü değil ofansif olarak da Sacha'dan katkı bekliyoruz. Sacha'nın bundan önceki maçlarda olduğu gibi ofansif oynamasını isteyeceğiz. Bu da hem Galatasaray hem de Sacha Boey için hem ofansif hem de defansif açıdan bir meydan okuma olacak"

"En tehlikeli maçlar bunlardır"

Okan Buruk, Premier Lig'e iyi başlayamayan Manchester United'ın yarınki müsabakayı çıkış maçı olarak görebileceğini dile getirdi.

Rakiplerinin performansının kendileri açısından tehlike oluşturduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı: