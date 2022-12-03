Okan Buruk'a göre Süper Lig, Dünya Kupası'ndan daha zevkli

Sarı-kırmızılıların hocası, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın heyecanlı başlamadığını söyledi.

Galatasaray, 2022 Dünya Kupası arasındaki ilk hazırlık maçında evinde Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk ise karşılaşmanın ardından Dünya Kupası'nı eleştirdi.

Buruk, Katar'daki turnuvanın beklentilerin altında başladığını vurguladı.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Buruk, turnuva ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Turnuva kötü ve beklentimin altında başladı. Bu tabii ki bir süreç. İlk iki haftadaki maçları beğenmedik. 3. maçlar heyecanlı maçlar oldu.

"Bundan sonra son 16 ve çeyrek finalde kalite artacaktır. Takımlar önce kaybetmemek için oynuyor.

"Şu anda Dünya Kupası'nı, Süper Lig'den daha altta görebiliriz. Herkes kaybetmemek için mücadele veriyor.

"Kaliteli takımlar birbiriyle oynayınca oyun ortaya çıkacaktır. 'Çok net bu takım turnuvayı kazanır' diyebileceğimiz bir oyun görmedik. Ama bundan sonra daha farklı olacaktır. Turnuvada net bir favorim yok."

Okan Buruk başka ne dedi?

Buruk, Rayo Vallecano mağlubiyeti ile ilgili ise şu yorumu yaptı:

"Bugün bu tür bir maç oynamak bizim için sevindirici. Stat ve seyirci atmosferi olunca hazırlık maçlarını oynamak daha değerli oluyor.

"Oynamayan oyuncular için çok faydalı olacağını düşünüyordum. Bugün bunu gördük. Son maçtan 10 tane değişik oyuncu vardı. Önemli olan hazırlık maçı oynamaktı. Yoğun antrenmanlar yaptık. Bu maç kondisyonunu oyunculara vermek önemliydi."