Ofsayt kuralı değişiyor: IFAB'dan gol sayısını artıracak karar

FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in ofsayt konusunda gündeme getirdiği devrim nitelindeki yenilik için kollar sıvandı.

Futbolda ofsayt devrimi

IFAB'dan gol sayısını artıracak kural hazırlığı

Arsene Wenger’in gündeme getirdiği yenilik için kollar sıvandı

NE OLDU? Yarı otomatik ofsayt sistemi, insan gözüyle fark edilmesi zor olan milimetrik farkları da ortaya çıkarıyor. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, tartışma yaratan durumun, kuralda yapılacak bir değişiklikle ortadan kaldırılması hedefleniyor.

BÜYÜK RESİM: FIFA Futbol Gelişim Sorumlusu Arsene Wenger’in gündeme getirdiği devrim nitelindeki yeniliğin, yeni ofsayt kuralı haline gelmesi için önemli bir gelişme yaşandı. Futbolda oyun kurallarını belirleyen IFAB konuyla ilgili somut adımlar atmaya başladı.

YENİ DEĞİŞİKLİK NE? Yeni kurala göre hücum oyuncusunun küçük bir kısmı bile rakip savunmayla aynı hizada olursa ofsayt kararı çıkmayacak. Yarı otomatik sistem de bundan böyle bu kuralı dikkate alarak çalışmaya başlayacak. En ilerdeki hücum oyuncusunun sadece tüm vücudu rakibinin önündeyse ofsayt çalınacak uygulamanın, bir süredir İtalya’daki U18 maçlarında denendiği ve bunlardan olumlu sonuç alındığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre, yeni kural, mevcut ofsayt kararlarının sayısını yarı yarıya indirecek ve böylece futbolda gol sayısı artacak.

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MEVCUT KURAL NE DİYOR? Ofsaytta güncel olarak uygulanan kurala göre, hücum eden takımın en ilerisindeki futbolcu kaleye, son kişi olan defans oyuncusundan daha yakın olamıyor. Bu savunmacıyla aynı hizada olsa bile, kolu, bacağı, kafası, omzu daha ilerde olursa yarı otomatik ofsayt sistemi tarafından tespit edilerek ofsayt kararı veriliyor.

SIRADA NE VAR? Futbolda gol sayılarını artıracak gelişmenin, gelecek sezon kural kitapçığına işlenmesi bekleniyor.