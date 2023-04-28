Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, idman esnasında yaşadığı hayal kırıklığının ardından öfkesine yenik düştü.

Bayern, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'ndan elendi

3-1'lik Mainz yenilgisinden sonra Bundesliga'daki liderliğini kaybetti

Tuchel, antrenman sahasında soğukkanlılığını yitirdi

NE OLDU? 49 yaşındaki teknik direktör, Bayern Münih yıldızlarının son antrenmandaki performanslarından hiç memnun değildi. Tuchel birkaç kez hücum kalıplarını ve oyuncu hareketlerini düzeltmeye çalıştı, ancak bu işe yaramadı. Eski Chelsea patronu, daha sonra yardımcılarıyla tartışırken bir direği kaptı ve onu diziyle kırdı.

BÜYÜK RESİM: Bayern Münih'te şu anda işler pek iyi gitmiyor. Tuchel, Julian Nagelsmann'ın ayrılmasının ardından geçen ay Bayern teknik direktörü olarak atandı. Alman hoca, takımın başındaki ilk maçında eski kulübü Borussia Dortmund ile karşılaştı ve bu maçı 4-2 kazanmayı başardı. Ancak Bavyeralılar o zamandan beri Bundesliga tablosunda ikinci sıraya geriledi. Bayern ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Almanya Kupası'ndan da elendi.

Şimdi görünüşe göre üzerindeki baskı, Tuchel'i yenmeye başlıyor. Bu durum da, Alman hocanın antrenman sahasında çıldırmasına neden oluyor. Tuchel'in, Bayern'e imza attıktan sadece aylar sonra işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu söylentileri arasında dolaşıyor.

BAYERN MÜNİH'İ NE BEKLİYOR? Dortmund şu anda Bundesliga tablosunda Bayern'in bir puan önünde lider durumda. Tuchel'in öğrencileri, pazar günü iç sahada Hertha Berlin'e karşı galibiyet alarak kötü formunu sona erdirmek isteyecek.