Al-Nassr'ın Al-Shabab ile berabere kaldığı maçtan sonra hayal kırıklığına uğrayan Cristiano Ronaldo, bir kameramana su attı.

Ronaldo gol atamadı

Al-Nassr 0-0 berabere kaldı

Ronaldo şişeden su fışkırttı

NE OLDU? Al Nassr'ın Al-Shabab ile oynadığı maçın ardından sahadan çıkarken tüm kameralar her zamanki gibi Cristiano Ronaldo'yu izliyordu. Portekizli yıldız sahanın ortasından geçti ve kenara gelip bir şişe su aldı. Sudan bir yudum içen Ronaldo, ardından kamera görevlisinin yakında bulunmasından rahatsız oldu ve ona doğru biraz su sıçrattı. Yıldız futbolcu, bu esnada kameramanın kendisini rahat bırakmasını işaret etti.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun eylemlerinden dolayı herhangi bir ceza alıp almayacağı henüz belli değil. Ancak bu video viral oldu ve yıldız futbolcunun imajı için pek de iyi olmayacak. Ronaldo daha önce de bir rakip antrenörü itmiş ve tartışma yaşamıştı.

RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Al-Shabab ile golsüz berabere kalan Al Nassr, pazartesi günü Monastir ile oynayacak. Maça ilk 11'de başlaması beklenen Ronaldo, gollerine geri dönmeyi umuyor olacak.