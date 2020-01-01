ÖZEL HABER: Malang Sarr, Chelsea'ye çok yakın

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu bilinen genç savunma oyuncusu, Chelsea ile anlaşmak üzere.

, ekiplerinden Nice ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr'ın transferinde mutlu sona çok yakın.

Fransız oyuncunun bir süredir 'nin de gündeminde olduğu biliniyordu. Sarr ile , ve bazı kulüpleri de yakından ilgileniyordu.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea yetkililerinin Sarr'ın menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Daha fazla takım

Malang Sarr'ın İngiliz devindeki ilk sezonunda kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi de gündemde ancak bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil.

CHelsea, şu ana kadar Timo Werner ve Hakim Ziyech'i renklerine bağlamıştı.