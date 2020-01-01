ÖZEL HABER: Malang Sarr, Chelsea'ye çok yakın
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Chelsea, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Malang Sarr'ın transferinde mutlu sona çok yakın.
Fransız oyuncunun bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu biliniyordu. Sarr ile Bayer Leverkusen, Schalke ve bazı Serie A kulüpleri de yakından ilgileniyordu.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Chelsea yetkililerinin Sarr'ın menajeriyle yaptığı görüşmeler sonucunda taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
Malang Sarr'ın İngiliz devindeki ilk sezonunda kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi de gündemde ancak bu konuda henüz kesin bir karar verilmiş değil.
CHelsea, şu ana kadar Timo Werner ve Hakim Ziyech'i renklerine bağlamıştı.