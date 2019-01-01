ÖZEL | Giggs: Ronaldo ve Messi karşılaştırılamaz

Manchester United'ın eski futbolcusu ve Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs, Ronaldo ve Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1991 ve 2014 yılları arasında 'da oynadıktan sonra futbol kariyerine son veren ve şu anda Milli Takımı'nı çalıştıran Ryan Giggs, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

Modern futbolun en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen ve arasında bir seçim yapması istendiğinde Giggs, cevabı ile oldukça şaşırttı:

"Birinden birini tercih etmek çok zor. Birlikte oynadığım ve futbol gelişimine şahit olduğum için Cristiano Ronaldo cevabını vermek isterim; ancak Lionel Messi bir dahi. Ömür boyu yalnızca bir kere görebileceğiniz bir oyuncu, bu kadar basit. Birini seçmek oldukça güç. Cristiano demek isterim; ama ikisi arasında kıyaslama yapılamaz."

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'de sorunlar yaşayan ve yazın takımdan gönderilmek istenen Gallerli yıldız Gareth Bale hakkında da yorumda bulunan Giggs, "Böyle şeyler çok nadir yaşanır. Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi kazanan Bale kalitesindeki bir oyuncu için bu yaşananlar oldukça garip görünüyor. Yazın yaşananlar çok tuhaftı. Galler'de birlikte çalıştık. Bale benim kaptanım, milli takıma o liderlik ediyor. O harika bir profesyonel ve üstün yetenekli bir futbolcu. Her maçı değiştirebilecek bir oyuncu" sözlerine yer verdi.

Son olarak futbol kariyerinde kendisini zorlayan isimlerden bahseden tecrübeli isim şunları söyledi: Kariyerimin başında 'dan Ferrer'e ve birçok kez Puyol'a karşı mücadele ettim. Real Madrid'den de sürekli Salgado'ya karşı oynamak zorunda kaldım. Karşı koyması çok zor olan oyunculardı çünkü hem defansif anlamda güçlülerdi, hem de hücum yapmayı severlerdi; özellikle Salgao. Hiç yorulmaz ve bir dakika olsun nefes aldırmazdı."