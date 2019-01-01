ÖZEL | Abdullah Avcı: Jürgen Klopp kendisiyle gurur duymayı hak ediyor, Frank Lampard ise takımıyla

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Süper Kupa maçını Goal'e değerlendirdi.

ÖZEL RÖPORTAJ | Onur Özgen & Recep Özerin

ve , Boğaz’ın Avrupa yakasında kıtanın en büyüğü olmak için mücadele ederken, kazanan seri penaltı atışları sonucunda Jürgen Klopp’un öğrencileri oldu.

Tribünde oturanlar arasında ise Beşiktaş’ın görkemli stadının yeni patronu Abdullah Avcı da vardı. Avcı maç ve iki takım hakkındaki detaylı görüşlerini Goal’e anlattı.

Jürgen Klopp, 'dan “gegenpressing” (karşı pres) etiketiyle gelmişti, ama geçtiğimiz sezon büyük oranda topa sahip olma oyununa evrildiler. Liverpool'un yaşadığı bu değişime dair neler söylersiniz?

Almanya ve İngiltere'de futbol daha farklı oynanıyor diyebiliriz. Almanya'da takımların çoğu geriden oyun kurarak oynamaya çalıştıklarından dolayı karşı pres etkili olarak görünse de İngiltere'de rakiplerin Liverpool’a karşı daha katı savunma yapıp Liverpool’un pas oyununa evrilmesini sağladıklarını söyleyebiliriz. Oyunun sadece bir bölümünü oynamak kısa vadede sonuç verse de ilerleyen süreçlerde karşınıza büyük problem olarak çıkabiliyor. Hücum yaparken sadece topa hükmetmek de yeterli değil, ki savunma pozisyonu topa hükmeden takımların olmazsa olmazı oluyor. Öte yandan turnuvalarda reaktif takımlar daha başarılı sonuçlar alabilseler de bunun sürdürülebilirliği olmuyor. Bu düzeydeki liglerde kalıcı bir şampiyonluk adayı olmak isteyen takımlar topa hükmetmeli.

Ancak bu maç özelinde topa sahip olmaktan daha önemli bir şey vardı; kupayı kazanmak. Frank Lampard bir önceki maçında ön alan baskısında verdiği alanları düşünerek ve Liverpool'un hücum bölgesindeki yetenekli futbolcularından çekinerek maça ikinci bölgede savunma yaparak başladı ve otuz dakikaya yakın bu planını sürdürdü. Yani bu maç özelinde Liverpool'un topa sahip olarak başlaması, biraz da Chelsea'nin yerleşik savunma planıyla sahaya çıkmış olmasından kaynaklanmış olabilir. 30. dakikadan sonra ikinci bölge savunmasını biraz daha ön alana taşıyan Chelsea, özellikle N'Golo Kante'nin kazandığı toplarla hücum etkinliğini artırdı. Oyuna ağırlığını da o andan sonra koydu.

Maurizio Sarri’nin geçen sezonki düşük tempolu pas oyununu Chelsea taraftarları pek sevmemiş, hatta zaman zaman protesto etmişti. Manchester United maçında ise gördük ki, Frank Lampard’ın topa sahip olma oyununu yüksek tempo ve agresif presle birleştirmeyi deneyen oyun planı taraftarlara daha eğlenceli gelecek. Sizce Chelsea’yi nasıl bir sezon bekliyor?



Sarri döneminde Chelsea 4-3-3 ‘ü çok doğru oynayan ve sanılanın aksine Premier Lig'de en hızlı pas yapan takım konumundaydı. Fakat geçen sezon lige iyi başlasalar da ligin devamında skor üretmekte çok zorluk çektiler. Bu sezon ise Chelsea'yi 4-2-3-1 formasyonuyla daha fazla görecek gibiyiz. Maç öncesinde muhtemelen geçen sezona göre daha az topa sahip olup, daha fazla geçiş hücumu yapacaklar diye tahmin ediyordum. Bu maçtan sonra bundan iyice emin oldum. Ancak geçiş savunmasındaki sorunlarını halledemezlerse sonuç alma konusunda oldukça sıkıntı yaşayabilirler. Elbette Lampard'ın hayal ettiği oyunu oynatması zaman alacaktır; ama takımının geçen sene yaptıkları şeyler açısından sağlam bir hafızası var ve benim bugün gördüğüm oyunun evrilerek ilerleyen dönemde ligde iyi iş yapabileceğini düşünüyorum.





United maçında Chelsea’nin hücum hattının önde basmaya çalıştığını; ama arkadaki oyuncuların bu baskı anlarına destek vermediğini, böylece United’ın büyük boşluklar yakaladığını gördük. Takım boyunun kısa olmasını ve savunmada rakibi dar bir şekilde karşılamayı prensip edinmiş bir antrenör olarak bu konuda neler söylersiniz?



Savunma nasıl yapılırsa yapılsın kompakt yapılmalı düşüncesindeyim. Ön alanda da baskı yapsanız, ikinci bölge savunması da yapsanız, takımın mesafelerinin birbirine yakın olması ve bloklar arası mesafenin daraltılması gerekiyor. Savunma bloğunun orta saha bloğuyla olan mesafesinin 10-12 metrelerde olması gerekir.



Liverpool’un geçtiğimiz sezonki başarısında ve sezonu çok az gol yiyerek bitirmelerinde Alisson Becker ve Virgil van Dijk’ın liderlik vasıflarının ne derece rol oynadığını düşünüyorsunuz? Ve genel olarak bir futbol takımının başarısında liderlik kavramının rolü sizce nedir?



Takımın az gol yemesini sadece kaleci ve stoper üzerinden yorumlamak yanıltıcı olabilir. Bunun yanında merkez savunma oyuncularının birbirlerine olan uyumu takım savunması için çok önemlidir. Savunma hattında oynayan oyuncuların genelde lider özellikli oyuncular olması gerekir. Van Dijk'ın rakiplerinden çalım yemeden bitirdiği bir sezonda takımının ligin en az gol yiyen takımı olması tesadüf olamaz. Fiziksel özelliklerinin yanında oyunu okuyabilmesi ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıktığını görüyoruz. Bence saha içerisinde her oyuncu kendi bölgesinin lideri olmalıdır.

Her iki takım da sezona transfer yapmadan başladı. Her ne kadar Chelsea’nin transfer yasağı bulunsa da... Bu bize ne anlatmalı? Futbolda gelişmek icin transfer yapmak gerçekten şart mı, yoksa bu bir aldatmaca mı?



Bir sisteme geçerken istediğiniz tarzda oyuncularla çalışabilmek bir avantajdır; bunun yanında elinizde olan oyunculardan maksimum verimi alabilmek antrenörlük meziyetidir ve elinizdeki oyuncuların özelliklerine göre takımınızı dizayn etmeniz gerekir. Ayrıca mevcut oyuncularınızı da farklı pozisyonlarda oynayabilecek seviyeye getirmek zorundasınız.

Klopp, Chelsea'ye karşı sağ bekte Joe Gomez'i tercih ederek neyi amaçlamış olabilir?

Dürüst olmak gerekirse ben de bu tercihini anlayamadım. Geçen sezon PSG deplasmanında da sağ bek Gomez’di ve Juan Bernat karşısında oldukça zorlanmıştı.

N'Golo Kante’nin Chelsea orta sahasına girişi, United maçından farklı olarak neleri değiştirdi? Sizce Kante klasik bir defansif orta saha oyuncusu mu, yoksa oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir oyuncu mu?

Kante'nin on bire dönüşü Chelsea'nin durumunu önemli ölçüde düzeltti. Onun için klasik bir defansif orta saha oyuncusu demeye imkân yok. Bugün Lampard onu Sarri dönemindeki gibi "box-to-box" rolünde oynattı ve üst düzey bir performans aldı. Sekiz başarılı dripling saydım ben, sonra saymayı bıraktım. Sarri bunu yaptığında çok eleştiriliyordu; ama bugün Kante Chelsea adına sahanın açık ara en iyi oyuncusuydu.

Öte yandan Pedro’yu da çok beğendiğimi söylemeliyim. Günümüz futbolunun ideal kenar oyuncusu. İçeriyi bu kadar iyi kapatıp ayağında top tutan, top kaybı yaşamayan ve aynı zamanda adam eksiltebilen harika bir oyuncu.

Liverpool ilk yarıda yerleşik savunmaya karşı alan bulmakta zorlandı. Chelsea ise gol de dahil bulmak üzere birçok pozisyonunu Liverpool savunmada yerleşikken buldu. İki antrenörün en uçta Sadio Mane ve Olivier Giroud tercihlerinin bu durumda etkisi nedir? Roberto Firmino ikinci yarıda oyuna girdikten sonra neleri değiştirdi?

Liverpool'un Premier Lig'deki maçlarına benzer bir ilk yarı oldu diyebiliriz. İlk devrede yerleşik savunmanın arasında etkisiz kalan Mane 45 dakikada sadece 15 kez topla buluşabildi. Sahanın en az topla buluşan oyuncusuydu ve Klopp buna müdahale etmek zorundaydı. Maçın en doğru hamlesinin bu olduğunu düşünüyorum. Firmino girdikten sonra Mane'nin kenara geçmesiyle birlikte daha üretken bir Liverpool izledik. Bu gece Firmino, Liverpool için ofansif olarak gerçek anlamda fark yarattı. Derine inip hatlar arasında paslar aldı; Lampard onu marke etmesi için Jorginho'yu kullandı, ama Firmino ondan sıyrılıp kendine pas kanalları açabilecek kadar zeki bir oyuncuydu.

Chelsea ise Sarri döneminden kalma hücum planlarını set hücumunda Liverpool'a karşı kullanarak golü buldu. Chelsea'nin orta saha üçlüsünün pas yüzdeleri yüzde 85'leri gördü. Bu, geçen sezonki ortalamalarına yakın bir yüzde. Chelsea bu kadar iyi pas yapınca, Liverpool yoğun pres yapsa da istediğini elde edemedi. Yani Chelsea geçen seneden miras aldığı şeyleri bu maçta çok akıllıca kullandı.

Yeni antrenörünün yönetimi altında Chelsea'nin bu kadar kritik bir maçta Liverpool'u domine etmesi muhteşemdi. Benzer tecrübelere sahip bir antrenör olarak, Lampard'ın oyuncularına çok iyi oynadıklarını ama bunun sonuçsuz kaldığını söylemesinin ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum. Ama böyle oynamaya devam etmeleri ve sahip oldukları iyi mirasın üzerine koymaları hâlinde Chelsea'nin iyi bir sezon geçireceğine fazlasıyla inanıyorum.