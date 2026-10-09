Lucas Chevalier, kariyerinde yeni bir adım atma arayışıyla Paris Saint-Germain'e transfer oldu; ancak kendisini yedek kulübesine mahkum, sadece birkaç ay önce etrafını saran ışıklardan uzak buldu. O dönemde Fransa Milli Takımı'nda bir yer kapmak için güçlü bir aday olarak görülüyordu. Resmi maçlardaki yokluğu sürerken, Parc des Princes'teki geleceği tehlikeye girdi ve önümüzdeki ocak ayında ayrılma ihtimalleri giderek arttı.

24 yaşındaki Fransız kaleci, bu sezon Luis Enrique yönetiminde hiçbir resmi maçta forma giymedi. Son resmi maçı 23 Ocak'a dayanırken, bu sezonki tek katkısı yaz döneminde Mallorca'ya karşı oynanan bir hazırlık maçıyla sınırlı kaldı. Chevalier, Rus kaleci Matvey Safonov'un gerisinde çalışmaya devam ediyor; bu durum, gelişme ve milli takımdaki yerini geri kazanma hedefinin önünde bir engel oluşturuyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "L'Équipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Chevalier pes etmeyi düşünmüyor. Yakın çevresi, rekabetten uzak kalması nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımdaki şansına sıkı sıkıya bağlı olduğunu doğruluyor. Kendisine yakın bir kaynak şöyle konuştu: "Hâlâ sabırlı ve çok çalışıyor, gölgede kalma durumunu kabullendi."

Kaleci, bu yaz Luis Enrique ile yaptığı görüşmelerin ardından durumunu değiştirme ve ilk on bir için mücadele etme umuduyla Paris'te kalmaya karar vermişti. Ancak yokluğunun sürmesi onu gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor; özellikle de Fransa Milli Takımı planlamalarındaki yerini geri kazanmanın düzenli olarak forma giymeyi gerektirmesi nedeniyle.

Aynı kaynak, önümüzdeki haftalarda durum değişmezse Chevalier'nin ocak ayında ayrılma ihtimalini göz ardı etmiyor; Paris Saint-Germain de bu ihtimale kapıyı kapatmıyor. Rapor, kulübe yakın bir kaynağın şu sözlerini aktardı: "Henüz vakit erken ve önümüzdeki aylarda neler olabileceğini bilmiyoruz."

Paris kulübünün yönetimi, özellikle Safonov'un performansı düşerse kaleci sıralamasının değişebileceğini umut etse de, Chevalier'nin takımdaki ilk aylarındaki performansıyla ilgili önceki çekincelerin gölgesinde Rus kaleciye duyulan güven hâlâ varlığını koruyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in, Zion Suzuki'nin Aston Villa'ya transfer olmadan önce onu kadrosuna katma isteği, kulüp içinde kaleci mevkisine dair soru işaretlerinin bulunduğunu yansıttı.

Fırsat beklemek ile daha fazla zaman kaybetme korkusu arasında Chevalier, kendisini belirleyici bir sınavla karşı karşıya buluyor: Ya Luis Enrique'nin kadrosunda yerini söküp alacak ya da hem kulüp hem de milli takım hedeflerini yeniden canlandırmak için ihtiyaç duyduğu oyun dakikalarını sağlayacak yeni bir rota arayacak.