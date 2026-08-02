SGE'nin yeni teknik direktörü Adi Hütter, Baum'un bu yaz ayrılığına artık kesin olarak kapıyı kapattı. Hütter, cumartesi günü Frankfurt'un 3. Lig ekibi Waldhof Mannheim deplasmanında oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanmasının ardından, "Burada kalıyor" vurgusunu yaptı. "Kendi altyapımızdan çıkan bir oyuncu. Böyle genç bir oyuncuya da gerekli kaliteye sahipse şans vermek gerekir ve o kalite onda var."

Geçen sezon Frankfurt'ta neredeyse hiç süre alamayan Baum, son haftalarda birçok kulüple anılmıştı. Hamburg'un ciddi şekilde devreye girdiği belirtilirken, Dortmund'da da Baum'un adı geçmişti. Birkaç gün önce Sky, BVB sportif direktörü Ole Book'un 20 yaşındaki oyuncuyu olası bir transfer olarak önerdiğini bildirmişti. Ancak Hütter'in bu açıklamasının ardından Borussia'nın Frankfurtlu oyuncu için somut girişimlerde bulunmasına artık gerek kalmadı.

2018 ile 2021 arasında da Eintracht'ı çalıştıran ve şimdi geri dönen Avusturyalı teknik adam, Baum'un şu ana kadarki hazırlık döneminde bıraktığı izlenimlerden tamamen ikna olmuş durumda. Hütter, "Baştan beri onunla ilgili kendi fikrimi oluşturmak istediğimi söyledim" derken, son dönemde genç oyuncunun Hessen ekibindeki zorlu durumuna da gönderme yaptı.

Elias Baum: Elversberg'deki güçlü kiralık dönemin ardından Frankfurt'ta hayal kırıklığı geldi

Baum, SGE altyapısından yetişti ve 2024/25'te SV Elversberg'e kiralanmasının çok iyi geçmesinin ardından geçen sezonda da bol süre almayı umuyordu. Mart ayında Elversberg'den Dortmund'a geçen Book da Saarland'daki ortak dönemlerinden Baum'u çok iyi tanıyor. Mayıs ayında sürpriz şekilde Bundesliga'ya yükselen dönemin 2. Lig ekibi adına istikrarlı biçimde etkileyici performanslar sergileyen Frankfurt doğumlu oyuncu, Elversberg formasıyla toplam 37 maçta üç gol ve sekiz asist üretti.

Ancak Eintracht'a döndükten sonra geride kalan sezon Baum için hiç iyi geçmedi, çünkü ne Dino Toppmöller ne de onun halefi Albert Riera ona güvendi. Üstelik sakatlık problemleri de onu ayrıca yavaşlatınca, sonunda beş resmi maça yayılmış yalnızca 71 dakikalık süre hanesine yazıldı.

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Ancak Baum, Hütter yönetiminde gecikmeli de olsa umut ettiği önemli rolü şimdi üstlenebilir. Alman U21 Milli Takımı oyuncusu, şu ana kadarki hazırlık maçlarında her zaman dörtlü savunmanın sağ tarafında maça başlama fırsatı buldu; Hütter özellikle onun dinamizmini ve direktliğini takdir ediyor. Baum'un 21 Ağustos'ta Almanya Kupası'nda Oberliga ekibi SC St. Tönis'e karşı oynanacak sezonun ilk resmi maçında ve sekiz gün sonra Union Berlin deplasmanındaki Bundesliga açılışında da Frankfurt'un ilk 11'inde yer alma ihtimali yüksek görünüyor.

Frankfurt'ta yükselişe geçerse: Elias Baum, Jürgen Klopp için bir seçenek mi?

Sözleşmesi 2028'e kadar devam eden savunmacı, Hütter'in tercih ettiği dörtlü savunmalı oyun tarzında kendisini son derece rahat hissediyor. Kısa süre önce kulübün YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Çizgiyi ileri geri kat edebilirim. Tam olarak sevdiğim şey bu, bu benim oyun tarzım ve bana çok uygun" dedi. Niteliklerini son olarak cumartesi günü Mannheim'da da gösterdi; Jonathan Burkardt'ın attığı Frankfurt'a galibiyeti getiren golün asistini yaptı.

Eintracht'ta yaşayabileceği olası bir çıkışla birlikte Baum'u U21 Milli Takımı'na dönüş de bekliyor olabilir; genç oyuncu gelecek yaz Arnavutluk ve Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Şu ana kadar U21 seviyesinde dört milli maç oynadı, ancak geçen yılın eylül ayından bu yana aday kadroya çağrılmadı.

Öte yandan Baum, orta vadede yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki A Milli Takım'ın yeniden yapılanması için de potansiyel bir aday olarak görülüyor. Klopp, göreve başlama basın toplantısında yeni isimlere açıkça kapıyı aralamıştı; Baum, yoğun oyun tarzıyla Klopp futboluna iyi uyabilir ve bilindiği üzere Almanya'nın şu anda birinci sınıf sağ bekler konusunda büyük bir bolluğu da yok.