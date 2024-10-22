Nuri Şahin: Real Madrid'e karşı hayatta kalmak için her şeye ihtiyacımız var

Nuri Şahin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Real Madrid karşısında başarılı olabilmek için yalnızca güçlü bir mental yapının yeterli olmadığını, sahada her şeyi doğru yapmaları gerektiğini vurguladı.

Dortmund, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuş ve şampiyonluktan olmuştu. Şahin, bu mağlubiyetin ardından Madrid'de oynanacak grup aşamasındaki maçta takımının tam anlamıyla hazır olması gerektiğini belirtti. 22 Ekim'de Santiago Bernabeu'da oynanacak olan bu önemli karşılaşma, geçen sezonun final maçının adeta bir rövanşı olacak.

Şahin: Mentalite yetmez, her şeye ihtiyacımız var

Şahin, düzenlediği basın toplantısında, "Madrid'de hayatta kalmak için sadece mentalite yetmez. Onlar şampiyon, biz de kendi futbolumuzu oynamaya çalışacağız ama her şeyi doğru yapmalıyız" diyerek takımının bu büyük maç öncesi ne kadar kararlı olduğunu belirtti. Şahin ayrıca, takımının eksik oyunculara rağmen iyi bir kadroya sahip olduğunu ve Madrid’e tam bir kadroyla gitmek istediklerini ifade etti. Kaleci Gregor Kobel ve savunma oyuncusu Niklas Süle'nin de bu önemli maçta forma giyebileceğini belirten genç teknik direktör, hazırlıklarını Dortmund'da yaparak Madrid’e geldiklerini söyledi.

Eski takımı Real Madrid'e karşı sahaya çıkmanın kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini belirten Şahin, "Real Madrid'de oynamak bir hayaldi ve oğlum burada doğdu. Bu stadyumda olmak benim için büyük bir onur" diyerek duygularını dile getirdi.

"Sadece savunmak için gelmedik"

Takımın önemli oyuncularından Julian Brandt da maçla ilgili düşüncelerini paylaştı. Brandt, Real Madrid’in yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Vinicius Junior’a karşı takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu iki büyük oyuncuyu durdurmanın yanı sıra tüm takıma karşı oynamamız gerekiyor. Sadece savunmak için burada değiliz, kendi futbolumuzu oynamalı ve cesur olmalıyız" dedi. Brandt ayrıca, takımının turnuvaya iyi bir başlangıç yaptığını ve bu performansı sürdürmek istediklerini vurguladı.

Bu önemli maçta Dortmund, Real Madrid karşısında zorlu bir sınav verecek ve bu mücadele, sezonun geri kalanı için de büyük bir test olacak.