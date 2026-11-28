Benfica ve Portekiz Milli Takımı'nın eski yıldızı Nuno Gomes, Mısır ekibi Al Ahly'nin sportif direktörlük görevi için hesaplarına girdi. Kulüp yönetimi, futbol bölümünü yeniden yapılandırmayı ve önümüzdeki dönemde bu göreve yabancı bir isim getirmeyi planlıyor.

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Portekiz gazetesi "A Bola"nın öne çıkardığı habere göre, 50 yaşındaki Nuno Gomes'in adı son saatlerde Al Ahly'nin önündeki ciddi seçeneklerden biri olarak gündeme geldi. Kulüp, takımın son dönemde yaşadığı bir dizi değişikliğin ardından sportif yapısını yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Al Ahly yönetimi, Mısır Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından, futbol yapılanmasını yeniden düzenlemeye yönelik bir dizi adımın parçası olarak yabancı bir sportif direktörle anlaşma yoluna gideceğini açıklamıştı. Bu yenilginin ardından Faslı teknik direktör Hussein Ammouta görevden alınmıştı.

Al Ahly, yabancı bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Sami Komsan'ı geçici teknik direktör olarak atadı.

Al Ahly'nin masasında Portekizli bir isim

Bu gelişmeler ışığında, kulübün başkan yardımcısı ve Al Ahly'nin en nüfuzlu isimlerinden biri olan Yassin Mansour, futbol bölümündeki idari sorumluluğu üstlenmesi için yabancı bir ismin getirilmesi yönünde baskı yapıyor.

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Portekiz basınındaki habere göre Nuno Gomes, Al Ahly ile birkaç yıl öncesine dayanan ilişkisi sayesinde bu görev için adı güçlü şekilde geçen isimlerden biri haline geldi.

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İki taraf arasındaki temas noktalarından biri, Nuno Gomes'in menajerlik ajansının Portekizli teknik direktör Ricardo Soares'in Al Ahly'ye gelişinde rol oynadığı 2020-2021 sezonuna uzanıyor.

Soares o dönemde Mısır ekibini çalıştırmış, ancak uzun sürmeyen kısa bir deneyimin ardından görevinden ayrılmıştı.

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Al Ahly ve Yassin Mansour ile eski bir ilişki

Nuno Gomes'in Al Ahly ile bağı, ajansının Soares'in kulübe gelişindeki rolüyle sınırlı değil. Portekizli futbolcunun adı, oyunculuk döneminde de Al Ahly'ye transfer olabilecek isimler arasında yer aldığında kulüple anılmıştı.

Ayrıca Nuno Gomes'in Yassin Mansour ile bir dostluğu bulunuyor. Bu durum, sportif yönetimin yeniden şekillendirilmesi sürecinde Gomes'in Al Ahly'nin hesaplarına girmesinde ek bir etken olabilir.

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Nuno Gomes, uzun oyunculuk kariyerinin yanı sıra idari alanda da deneyime sahip. Daha önce Luís Filipe Vieira'nın başkanlığı döneminde Benfica'da görev yapan Gomes, Portekiz kulübünün en önemli tesislerinden biri olan Seixal antrenman merkezinin sorumluluğunu üstlenmişti.

Oyunculuk kariyerinde Portekiz'in en öne çıkan forvetlerinden biri olan Nuno Gomes, Portekiz Milli Takımı'nın formasını da giydi ve daha sonra idari alana geçti.

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Nuno Gomes şu anda Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" bünyesinde çalışıyor. Temasların resmi bir anlaşmaya dönüşmesi halinde, Al Ahly'de yöneticilik görevine geçmesi kariyerinde yeni bir dönüm noktası olacak.

Nuno Gomes'in göreve ilişkin kendi tutumu ise henüz netlik kazanmış değil. Eski Portekizli yıldızın adının, yeniden yapılanma sürecinde gündeme gelen bir seçenek olmaktan çıkıp Al Ahly ile resmi müzakerelere oturacak gerçek bir adaya dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.