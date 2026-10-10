Noa Lang, dikkatli davranarak Napoli adına sezonun ilk golünü attı

Noa Lang cumartesi günü sezonun ilk golünü attı. Napoli’nin hücum oyuncusu, Frosinone’ye karşı sahasındaki maçta takımının ikinci golünü kaydetti ve rakibini sonunda 3-0 mağlup etti. Napoli dokuzuncu sıraya yükseldi ve artık Frosinone ile aynı puana sahip (10).

Lang, Napoli’de ilk 11’de başladı; eski Ajaxlı David Neres de bunlar arasındaydı. Hücum hattını, daha üçüncü dakikada açılış golünü atmaya çok yaklaşan santrfor Rasmus Højlund ile birlikte oluşturdular. Şanssız Danimarkalı direğe takıldı.

Yarım saat dolmadan Giorgio Cittadini, Højlund’a faul yaptı. Topun başına geçen isim de Højlund oldu ancak vuruşunu Lorenzo Palmisani kurtardı. Yalnız kaleci çizgiden biraz erken ayrıldığı için penaltının tekrar edilmesi gerekti. De Bruyne ise bu kez golü buldu.

Aradan henüz üç dakika geçmişti ki Lang, Napoli’nin farkını ikiye çıkardı. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, ceza sahasında seken topa iyi tepki verdi, ayakta kalan son savunmacıyı çalımladı ve topu ağlara gönderdi: 2-0.

Böylece Napoli galibiyeti büyük ölçüde garantiledi. Frosinone, Stadio Armando Maradona’da neredeyse hiçbir şey üretemedi; taraftarlar da devre arasında çok fazla heyecan görmedi. Scott McTominay uzun süre 3-0’a en çok yaklaşan isim oldu ancak Palmisani yerinde bir kurtarış yaptı. Lang, 72. dakikada oyundan alındı.

Sam Beukema’ya süre verilmeyen Napoli, uzatma dakikalarının derinlerinde skoru yine de 3-0’a getirdi. Giovane soldan çok iyi ilerledi ve topu geriden gelen De Bruyne’ye çıkardı; onun vuruşu ağlarla buluştu.



