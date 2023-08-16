NK Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
Zimbru - Fenerbahçefenerbahce.org/GOAL
UEFA Europa Conference LeagueMaribor vs FenerbahçeMariborFenerbahçe

NK Maribor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayarak taraftarlarını heyecanlandıran Fenerbahçe, şimdi gözünü Avrupa'ya dikti. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde sahaya çıkıyor.

NK Maribor'u evinde 3-1 mağlup ederek tur kapısını aralayan Kanarya, Slovenya ekibi ile rövanş mücadelesine karşı karşıya geliyor.

NK Maribor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, 17 Ağustos 2023 Perşembe akşamı saat 21.15'te NK Maribor ile karşı karşıya gelecek. Ljudski vrt Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek.

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Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MaçTarihSaatKanal
NK Maribor - Fenerbahçe17.08.202321.15S Sport Plus

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