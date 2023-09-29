Nike'tan Erling Haaland için çok özel bir krampon

Nike Erling Haaland'ın geçtiğimiz sezoni unutulmaz performansını ölümsüz hale getirdi.

Premier Lig’deki ilk sezonunda ligeadeta damgasını vuran ve takımının Premier Lig, FA Cup ve UEFA Şampiyonlar Ligi üçlemesinde kilit rol oynayan Erling Haaland’ın bu başarısı ölümsüzleştirildi.

Castrol Altın Ayakkabı ödülünü kazanan 23 yaşındaki Haaland, 35 maçta attığı 36 golle Premier Lig'de yeni bir rekor kırarak Andrew Cole ve Alan Shearer'a ait olan ve yaklaşık otuz yıldır tek bir sezonda 34 gol atma rekorunu kırdı.

Özel bir krampon tasarlandı

EA SPORTS Sezonun Oyuncusu ve Hublot Sezonun Genç Oyuncusu ödüllerinin de sahibi olurken, Nike bu olağanüstü başarıların anısına ikonik Montebelluna fabrikasında el işçiliğiyle üretilen ve Haaland'ın 2022/23 sezonunda giydiği dört farklı Nike kramponun renklerini bir araya getiren özel yapım Phantom GX kramponunu piyasaya sürdü.

Premier Lig ve Nike işbirliği ile hazırlanan çekilişte Haaland’ın kramponu ödül olarak dağıtılırken, çekiliş dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgi gördü.