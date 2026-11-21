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Yaz sonrasında da İtalya'da mı kalacak? Nick Woltemade konusunda bir karar değişikliği yaşanmış olabilir.

Nick Woltemade'nin Juventus macerası yaz sonrasında da devam edebilir. Büyük bir sürpriz yaşanacak gibi görünüyor.

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juve, millî oyuncuyu takımda tutmak istiyor. Oysa Woltemade, yalnızca birkaç hafta öncesine kadar sık sık sert eleştirilerin hedefindeydi . Yerine geçebilecek isimler hakkında da spekülasyonlar başlamıştı.

Ancak 24 yaşındaki oyuncu, hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından artık takıma uyum sağladı ve habere göre Torino'da da kendini iyi hissediyor. Bu durum, son açıklamalarıyla da örtüşüyor . Woltemade, ATP Finalleri'ni ziyareti sırasında Torino'da olmanın "çok güzel" olduğunu söyledi. Juve için de "Çok büyük bir kulüp, burada taraftarların sevgisi çok fazla. Çok memnunum. Son maçlar kişisel açıdan benim için oldukça iyi geçti, işler giderek daha iyiye gitti. Her geçen gün daha iyi uyum sağlıyorum" dedi.

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Woltemade, son dönemde Serie A'da da düzenli olarak ilk 11'de yer aldı ve millî maç arasından önce Fiorentina ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ligdeki ilk golünü attı. Avrupa Ligi'nde ise şimdiden beş gole doğrudan katkı sağladı.

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Nick Woltemade Juventus'ta kalacak mı? İki transfer modeli gündemde

Bu nedenle şimdi iki transfer modeli tartışılıyor. Habere göre tercih edilen ve aynı zamanda daha olası görülen seçenek, makul bir bedelle satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama anlaşması. Woltemade'nin bağlı olduğu kulüp Newcastle United ile yapılan mevcut anlaşmada böyle bir opsiyon bulunmuyor.

Gelecek yaz bonservisinin alınması ise mali açıdan çok daha zor görünüyor. Magpies'in, 2025'te VfB Stuttgart'a ödediği bonuslar hariç 75 milyon avronun mümkün olduğunca büyük bir bölümünü geri almak için elinden geleni yapması bekleniyor. Kulübün iddialı hedefleri doğrultusunda önemli bir ismi onun yerine transfer etmek istemesi de bunda etkili. Ancak Tuttosport, kısa süre önce Newcastle'ın taviz verebileceği ihtimalini de gündeme getirdi; kesin rakamlara değinmedi.

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Gazzetta dello Sport'a göre Francisco Conceicao da pazarlıkta koz hâline gelebilir. Newcastle'ın sağ kanada takviye aradığı söyleniyor; bu nedenle Portekizli oyuncu gündeme gelebilir. 23 yaşındaki oyuncunun ayrılabileceğine dair söylentiler geçen yaz da ortaya çıkmış, ancak kendisinin buna karşı çıkarak kalmakta ısrar ettiği öne sürülmüştü.

Getty Images

Francisco Conceicao Newcastle'a transfer olacak mı?

Menajeri Jorge Mendes ise müvekkili için seçenekleri değerlendirmeyi sürdürüyor ve Newcastle ile iyi ilişkileri bulunuyor. Bununla birlikte Juve'nin, olası bir Woltemade transferine ek bütçe yaratmak için Conceicao'yu kâr ederek satması gerekiyor. Olası bonservis bedeli olarak 40 milyon avro belirtiliyor. Conceicao, 2025'te FC Porto'dan 32 milyon avroya kalıcı olarak transfer edilmişti.

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Woltemade'nin pazar günü kendini bir kez daha gösterme fırsatı bulması bekleniyor. Juve, o gün FC Venedig'i ağırlayacak. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin onu hücumda Randal Kolo Muani ile birlikte oynatacağı tahmin ediliyor.