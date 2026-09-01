Transfer gazetecileri Gianluca Di Marzio ve Fabrizio Romano’nun haberine göre Woltemade, Juventus’a kiralık transferi için artık yeşil ışık yaktı ve salı günü burada sağlık kontrolünden geçecek.

Daha önce transfer gazetecisi Matteo Moretto da Alman milli futbolcunun Juventus ile sezon sonuna kadar kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardığını bildirmişti. Şimdi Juve ile Newcastle arasında da uzlaşma sağlandığı belirtiliyor. Buna göre Yaşlı Hanım, dört ila beş milyon euro tutarında kiralama bedeli ödeyecek ancak Woltemade için herhangi bir satın alma maddesi almayacak. Bu da şu anlama geliyor: Alman milli futbolcu sezonun sona ermesinin ardından 2031’e kadar sözleşmesinin bulunduğu Magpies’e geri dönecek.

Woltemade geçen yaz 75 milyon euro karşılığında VfB Stuttgart’tan Newcastle’a transfer olmuştu ancak ilk beş lig maçında attığı dört golle yaptığı müthiş başlangıcın ardından form düşüklüğü yaşamıştı. Bunun bir nedeni de o dönem Newcastle’ın teknik direktörü olan Eddie Howe’un Woltemade’yi bir noktadan sonra çok daha geride bir pozisyonda oynatmasıydı; adeta bir sekiz numara gibi. En azından Woltemade, medyanın gol orucunu sorması üzerine bunu her zaman dile getirmişti.

"Benden her maçta bir gol ya da asist bekleniyor. Ama hücumda oynamıyorsam, gol tehlikesi yaratılan alanlara girmem benim için çok daha zor oluyor", diye vurguladı Woltemade haziran ayında sterne verdiği röportajda ve ardından İngiltere’deki eleştirmenlerini de hedef aldı; ona göre onlar, artık Howe tarafından farklı bir pozisyonda kullanıldığını anlamamıştı: "Buna rağmen bazı uzmanlar tarafından hâlâ forvet olarak değerlendirildim. Sonra da şöyle dendi: Nick neden bu kadar az gol atıyor? Neden daha fazla asist yapmıyor? Bunlar yanlış sorulardı ve ben bunu pek adil bulmadım."

Woltemade, Newcastle United’da ve Alman Milli Takımı’nda ilk 11’deki yerini kaybetti

24 yaşındaki oyuncu daha sonra hem Newcastle’da hem de Alman Milli Takımı’nda ilk 11’deki yerini kaybetti. Dünya Kupası’nda sadece Paraguay’a karşı son 32 turunda uzatmaların başlamasına kısa süre kala oyuna girdi, ardından yapılan penaltı atışlarında ise Woltemade de tıpkı ondan önce Kai Havertz ve ondan sonra Jonathan Tah gibi kaçırdı. Almanya böylece bir sonraki büyük Dünya Kupası hezimetini yaşadı ve elendi.

Turnuva ritmi hiç olmayan sıkıntılı durumdaki forvetin böylesine önemli bir penaltıyı kullanmak zorunda kalmasıyla ilgili yaklaşımı nedeniyle Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann sonrasında sert şekilde eleştirildi.

Bu sırada Woltemade, Magpies’te yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyordu, üstelik Howe istifa etmiş ve yerine Alman teknik direktör Matthias Jaissle getirilmişti. Jaissle’nin, Woltemade’nin Stuttgart’taki eski destekçisi Sebastian Hoeneß’i bile arayarak VfB teknik direktörüyle, Woltemade’nin eski gücüne kavuşabilmesi için en iyi nasıl kullanılmasının gerektiğini konuştuğu belirtiliyor.

Premier League’in ilk haftasında Liverpool ile 2-2 berabere kalınan maçta Woltemade yeniden 90 dakika kulübede oturdu, geçen hafta sonu Tottenham’a karşı alınan 2-0’lık galibiyette ise bitime yaklaşık 20 dakika kala oyuna girdi ve hemen Yoane Wissa’nın 2-0’lık golünün asistini yaptı.

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BVB, Woltemade’de ve muhtemelen Jonathan David’de de eli boş kalıyor

Ancak şimdi Newcastle’dan ayrılıyor. Juventus’ta Woltemade’nin, Atletico Madrid’e giden Jonathan David’in yerini alması bekleniyor; David, Yaşlı Hanım’daki döneminde daha önce OSC Lille’de onu uluslararası alanda cazip hale getiren istikrarlı gol katkısını ortaya koyamamıştı. Transfer gazetecisi Fabrizio Romano’ya göre kariyerinde 154 profesyonel gol atan Kanadalının Rojiblancos’a transferi an meselesi.

Buna göre David ilk etapta kiralık olarak Atletico’ya katılacak, gelecek yaz için de 25 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunacak. Juve, David’i daha geçen yaz Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservissiz olarak kadrosuna katmıştı.

Duyumlara göre Juve’nin dahil olduğu bu iki yaklaşan transfer, BVB açısından dikkat çekici gerilemeler niteliğinde. Pazar günü Bild, Giannis Konstantelias’ın ağır diz sakatlığı nedeniyle Woltemade’nin Dortmundlu yöneticilerin planlarında yeniden rol oynamaya başladığını yazmıştı. BVB’nin haftalar önce Newcastle’a Woltemade’nin durumu hakkında soru sorduğu, ancak Sky'a göre anında geri çevrildiği belirtiliyor.

Ayrıca David’in de son dönemde Lars Ricken ve Ole Book etrafındaki BVB yöneticilerinin radarına girdiği ifade ediliyor. Sky Italianın haberine göre Sarı-Siyahlılar, Kanadalı için Torino’da nabız yokladı. Ancak iki hücum oyuncusu da bu yaz artık Dortmund’a gitmeyecek. Bunun yerine kısa süreliğine Polonya 1. Lig ekibi Zaglebie Lubin’den Marcel Regula’nın bonservisiyle transferi gündeme gelmişti, fakat şimdi Arsenal’den Ethan Nwaneri’nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı belirtiliyor.

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Konstantelias’ın yerine: BVB’nin "ateşte birkaç demiri" var

Daha önce teknik direktör Niko Kovac da, Konstantelias şokunun ardından BVB’nin transfer piyasasında yeniden arayışa geçtiğini ve bu doğrultuda bazı adaylar belirlediğini doğrulamıştı. "Ateşte birkaç demirimiz var ve şimdi hangisinin en iyi şekilde dövülebileceğine bakmak gerekiyor", dedi Kovac, Borussia Dortmund’un salı akşamı Oberliga ekibi HEBC Hamburg ile oynayacağı Almanya Kupası maçı öncesindeki basın toplantısında.

Kovac ayrıca Book ile Ricken’in de bu nedenle Hamburg’daki maç için takımla birlikte yola çıkmayacağını açıkladı: "Yoğun şekilde çalışacaklar, çünkü inanılmaz derecede az zaman var. Her şeyin uyumlu olması gerekiyor."