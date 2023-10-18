Nice Yahudi karşıtı paylaşım yapan Youcef Atal’ı kadro dışı bıraktı

İsrail ve Filistin arasında devam eden savaşın futbol dünyasındaki yankıları devam ediyor.

Ligue 1 ekiplerinden Nice, 27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal'ın sosyal medyada Yahudi karşıtı bir paylaşımda bulunmasının ardından yeni bir karara dek kadro dışı bıraktı. İsrail ve Filistin arasında devam eden savaşın ortasında Atal, Filistinli vaiz Mahmoud al-Hasanat'ın Tanrı'ya "Yahudi halkına kara bir gün göndermesi" çağrısında bulunduğu bir videoyu Instagram'ına yükledi.

Atal videoyu yüklemesinin ardından hızlı bir şekilde kaldırdı ve "asla bir nefret mesajını desteklemeyeceğini" iddia ederek eylemleri için özür diledi ve tırmanan çatışmanın kurbanlarına sempati duyduğunu ifade etti.

Belediye başkanı tepki gösterdi

Atal'ın paylaşımı Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi'nin eleştirilerine neden oldu ve Estrosi savunma oyuncusunun "Hamas teröristlerini" kınayana kadar Nice'i temsil etmemesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin milli takım kampında bulunan oyuncu Fransa’ya dönmesinin ardından kulüp yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından kadro dışı bırakıldı. Nice'e 2018 yazında Belçika ekibi KV Kortrijk'ten katılan Atal, kulüp formasıyla çıktığı 115 maçta 12 gol ve sekiz asist kaydederken, Cezayir'in 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı.