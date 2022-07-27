Neymar, Santos'tan Barcelona'ya transferindeki dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak

30 yaşındaki oyuncu, eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ile birlikte yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, Santos'tan Barcelona'ya transferiyle ilgili dolandırıcılık iddiasıyla yargılanacak. Barselona'nın eski başkanlarından ikisi Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'nun da Katalonya savcılığı tarafından suçlandığı bildirildi.

Brezilyalı yatırım grubu DIS, Neymar'ın 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da başlamasından dört hafta önce 17 - Ekim'de yargılanacağını doğruladı.

Neymar neden dolandırıcılıkla suçlanıyor?

Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer etti ve kulüpler anlaşmanın sadece 17,1 milyon € değerinde olduğunu açıkladı.

Ancak Santos'ta geçirdiği süre boyunca Neymar'ın haklarının yüzde 40'ına sahip olan DIS, anlaşmada çok daha fazla paranın yer aldığına inanıyordu.

Barcelona, Santos'un üç genç yıldızı Victor Andrade, Gabriel Barbosa ve Giva'nın imtiyazlı hakları için 7,9 milyon avro ve Neymar ve ailesine ait bir şirket olan N&N'ye 40 milyon avro (34 milyon £/41 milyon $) daha ödemişti.

DIS, anlaşmadan çok daha fazla para kazanması gerektiğini iddia etti ve 2015 yılında ilk şikayetini yaparak soruşturma başlattı.

Savcılık; Neymar için iki yıl hapis, eski başkan Rosell için 10 milyon avro para cezası ve beş yıl hapis cezası istiyor.

Barcelona ayrıca 8.4 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

İlk dava değil

Barcelona ve Neymar'ın yasal durumu birkaç yıldır devam ediyor.

Bu, transfer çevresinde gerçekleşecek ikinci süreç.

İlk olarak 2014 yılında Madrid savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.

Rosell, kısa süre sonra başkanlık görevinden istifa etti ve daha sonra Barca'nın transferi tamamlamak için gerçekten daha fazla ödeme yaptığı doğrulandı.

Transfer aslında onlara toplamda 86,2 milyon avroya mal oldu ve yaklaşık 40 milyon avro Neymar'ın ailesine gitti.

Daha sonra Barca ve Rosell'in halefi Bartomeu vergi kaçakçılığıyla suçlandı.

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