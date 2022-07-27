Steven Gerrard, Aston Villa'da katı kurallar uyguluyor: Bir dakika antrenmana geç kalmak 200 pound

Gerrard, Aston Villa soyunma odasında disipline öncelik verdi.

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard, oyuncularının ceza almamaları için uymaları gereken bir dizi katı kural koydu.

Eski Liverpool orta saha oyuncusu, bazı çok ağır para cezaları uygulamaya hazır. İnternetteki bir sızıntı bu kuralları ortaya koydu.

Örneğin antrenmana geç kalmak, 500 pound (yaklaşık 594 Euro) ile cezalandırılıyor. Benzer şekilde, antrenman kampına veya bir toplantıya geç kalmak, dakika başına 200 pound (237 Euro) ödemek anlamına geliyor.

Bu gecikme bir maç gününde meydana gelirse, ceza 1.000 sterlin (1,188 avro) olarak yükseliyor.

Doğum günü pastası

Gerrard'ın uyguladığı daha tuhaf kurallardan biri de doğum günü pastası kuralı. Doğum günü pastası alınmayan her gün için 50 pound ödenecek.

Tuhaf başka bir kural da duş kuralıdır. Bununla birlikte, duşa çıplak ayakla girmek 100 pound (119 Euro) para cezasına çarptırılacak ve oyuncular parmak arası terlik giymek zorunda kalacak.

Disiplin sağlanıyor

Gerrard, ayrıca Aston Villa soyunma odasında disipline öncelik verdi ve genç teknik direktör, düzensiz davranışlar için bazı katı para cezaları uyguladı.

Bir oyuncuya protesto için sarı kart verilirse ceza 200 pound. Ancak, bir oyuncu kırmızı kart görürse ceza, tüm takımın akşam yemeğine çıkarılmasını gerektiriyor.

Aynı şekilde bir oyuncu, bir antrenman aletini veya yemekten sonra çatal bıçak takımını ve tabakları masadan almazsa, her ihlal için 100 pound ödemek zorunda kalacak.

Aynı ceza park etme ihlalleri için de geçerli.

Kötü giyinmek yasak

Gerrard'ın kıyafet kurallarını ihlal etmek, uygunsuz giysi başına 100 pound daha ceza verilmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, diğer garip kural, bir maçtan önce antrenmanda en kötü oyuncu olan oyuncuların 'Antrenmanda en kötüsüydüm' sloganlı bir forma giymesi.

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