Neymar, Real Madrid'in yeni yıldızı Mbappe'den intikamını çok acı bir şekilde aldı

PSG'de Kylian Mbappe ile takım arkadaşı olduğu dönemde Fransız yıldızla birçok sorun yaşayan Neymar, intikamını yıllar sonra aldı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) tarihindeki en golcü oyuncu olan ve bu yaz serbest oyuncu olarak Real Madrid’e katılan Kylian Mbappé, 2023 Ballon d'Or oylamasında Erling Haaland ve sekiz kez kazanan Lionel Messi'nin arkasında üçüncü sırada yer alırken, Neymar, kariyerinde iki kez Messi ve Cristiano Ronaldo'nun arkasında bu sıralamada yer almış bir oyuncu olarak, eski takım arkadaşı Mbappé’yi Ballon d'Or için büyük bir aday olarak görmediğini ifade etti.

Neymar’ın Ballon d'Or yorumu

Güney Amerikalı süperstar Neymar, artık bu prestijli bireysel ödül için yarışmıyor. 32 yaşındaki Neymar, geçen sezon Suudi Pro Ligi kulübü Al-Hilal'da diz bağlarından yaşadığı ciddi sakatlıktan sonra uzun bir iyileşme süreci geçirdi. Ancak, dünya futbolunun en iyi oyuncularını belirlemek konusunda hâlâ görüşlerini paylaşabilecek durumda.

Vinicius Junior ve diğer adaylar

Brezilyalı gazeteci Isabela Pagliari, Neymar'a günümüzün en iyi oyuncularını sorduğunda, Brezilya milli takımının en çok gol atan oyuncusu olan Neymar, dikkatini Real Madrid'in 2023-24 sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan yıldızlarına çevirdi. Neymar, “Vinicius Junior ilk sırada, Rodrygo ve [Jude] Bellingham ikinci sırada” dedi. Neymar ayrıca, “Mbappé üçüncü sırada yer alıyor” diyerek eski takım arkadaşının da hala güçlü bir aday olduğunu belirtti.

Mbappé’nin kariyerindeki başarılar

Kylian Mbappé, PSG'nin en golcü oyuncusu olarak tarih yazdı ve Fransa milli takımıyla da büyük başarılara imza attı. 2023 Ballon d'Or oylamasında üçüncü sırada yer alması, onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ancak Neymar, Mbappé’nin hala Messi ve Ronaldo gibi efsanelerin seviyesine ulaşması gerektiğini ima ediyor.

Ballon d'Or 2024

2024 Ballon d'Or ödülü, 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek görkemli bir törenle sahibini bulacak. Bu yılki ödül, Avrupa Şampiyonası ve Copa América gibi büyük turnuvaların sonuçlarına göre belirlenecek. Neymar’ın belirttiği oyuncular arasında kimin bu prestijli ödülü kazanacağı merakla bekleniyor.

Neymar’ın geçmişi ve sakatlık süreci

Neymar, kariyerinin büyük bir bölümünde dünya futbolunun zirvesinde yer aldı. Ancak diz bağlarından yaşadığı sakatlık, onun performansını olumsuz etkiledi ve eski formuna geri dönmesi uzun bir süreç aldı. Şu anda Suudi Arabistan’da Al-Hilal forması giyen Neymar, futbol dünyasında hala önemli bir figür olarak görülüyor.

Real Madrid’in yıldızları

Neymar’ın övgüyle bahsettiği Vinicius Junior, Rodrygo ve Jude Bellingham, Real Madrid’in başarısında önemli rol oynayan genç yetenekler. Özellikle Vinicius Junior, 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Ballon d'Or için güçlü bir aday olarak görülüyor. Rodrygo ve Bellingham da takımın başarısında kilit rol oynayan diğer isimler.

Mbappé’nin geleceği

Kylian Mbappé’nin Real Madrid’e transferi, futbol dünyasında büyük bir heyecan yarattı. PSG’deki başarılı kariyerinin ardından yeni bir meydan okuma arayan Mbappé, Real Madrid’de de başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Neymar’ın yorumları, Mbappé’nin hala gelişim göstermesi gerektiğini ve Ballon d'Or gibi büyük ödüller için mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Sonuç

Neymar’ın Ballon d'Or hakkında yaptığı açıklamalar, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Eski takım arkadaşı Mbappé’yi büyük bir aday olarak görmese de, onun yeteneklerini ve potansiyelini bir kez daha kabul etti. 2024 Ballon d'Or ödül töreni yaklaştıkça, futbol dünyası bu prestijli ödülü kimin kazanacağını merakla bekliyor. Vinicius Junior, Rodrygo, Jude Bellingham ve Kylian Mbappé gibi genç yetenekler, gelecekte bu ödül için en büyük adaylar arasında yer alacak gibi görünüyor.