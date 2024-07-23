Neymar, PSG döneminde Ligue 1 rakiplerini "çocuk gibi" hissettirmiş

PSG formasıyla Fransa'da birçok kupa kazanan adını Fransız futbolunun unutulmaz efsaneleri arasına yazdıran Neymar ülkeden ayrılsa bile bıraktığı iz devam ediyor.

Efsane oyuncuya Guingamp formasıyla rakip olan Abdoul Camara, Neymar'ın kalitesiyle oynadığı tüm rakiplerden ayrıldığını ifade ederken, Al-Hilal'e transferinin ardından çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldız oyuncunun futbol dünyası adına ne denli özel bir isim olduğunu da bir kez daha ortaya koydu.

Ne olmuştu?

Neymar, 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye geçerek futbol dünyasını şok etmişti. Fransız ekip, Brezilyalı yıldızı Fransız başkentine getirmek için 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek dünya transfer rekorunu kırmıştı. Neymar, PSG için yıldız performanslar sergiledi, bir dizi kupa kazandı ve Kylian Mbappe ve Lionel Messi ile birlikte yıldızlarla dolu bir hücum hattı oluşturdu.

Haberin devamı aşağıda

Şampiyonlar Ligi'ni kazandıramadı

Neymar, PSG'de altı yıl geçirdi ancak kulübün en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramadı. Brezilyalı oyuncu, Parc des Princes'i yetenekleriyle düzenli olarak coşturdu ancak aynı zamanda taraftarlar tarafından yuhalandı ve sık sık eleştirildi. Bununla birlikte, Ligue 1'de Neymar'ın eski rakiplerinden biri olan Abdoul Camara, Brezilyalı oyuncuya karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlatarak eski PSG yıldızını övdü.

Eski Guingamp oyuncusu şöyle konuştu: "Neymar, karşılaştığım en iyi oyuncu. Onun çaba göstermediğini hissediyorduk. Bizimle aynı futbolu oynamıyordu... Gerçekten hiçbir şey yapamıyorduk... Kendimizi seyirci gibi, onu izleyen çocuklar gibi hissediyorduk."

Geri dönüş yolunda

Neymar, 2023 yılında yaşadığı ACL sakatlığının ardından geri dönüş yolunda. Ağustos 2023'te PSG'den Al-Hilal'e transfer olan Neymar, Suudi Arabistan takımında sadece beş maç yaptıktan sonra Eylül ayında sahalara dönmesi bekleniyor.