Takımdan ayrılacağı öne sürülen efsane futbolcu, çok sayıda dev kulübü geri çevirse de İngiliz devine hayır diyemedi.

PSG ile olan sözleşmesi devam eden ancak taraftarların kendisine yönelik tepkilerinden dolayı takımdan ayrılmayı düşünen Neymar’ın takımdan ayrılması halinde yeni adresinin Manchester United olacağı öne sürüldü. Foto Mercato’da yer alan habere göre Neymar PSG’den ayrılmaya kesin olarak karar verirse, yıldız ismin yeni takımı büyük olasılıkla Kırmızı Şeytanlar olacak.

United’ın yanı sıra Chelsea, Newcastle United ve Manchester City’in de ilgilendiği Neymar’ın diğer teklifleri geri çevirdiği ve sadece Erik ten Hag’ın takımından gelecek teklifi değerlendirdiği belirtilirken, bu transfer United’ın devir işlemleri sonrasında netleşecek.

Yeniden Katarlılarla çalışabilir

İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe’in yanı sıra Şeyh Jassim bin Hamad Al-Thani liderliğindeki Katarlı yatırım grubunun da satın almaya çalıştığı Manchester United, Şeyh Jassim’in kontrolüne geçerse Neymar’ın transferi PSG’nin sahiplerinin de Katarlı olması nedeniyle kolaylaşacak.

Öte yandan kulübün gelecek sezonki iç saha formasının tanıtımında yer alan Neymar’ın PSG’de kalma olasılığı da göz ardı edilemez bir seçenek olarak görünüyor. Bu sezon sakatlanmadan önce oldukça etkili performanslar izleten Neymar sezonu 20 Ligue 1 karşılaşmasında 13 gol ve 11 asistle tamamlarken, tüm kulvarlarda ise 18 gol ve 13 asistle oynamıştı.