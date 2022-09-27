PSG'nin yıldız oyuncusu, Brezilya Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olabilmek için gün sayıyor.

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olmak için Pele'ye yaklaşırken, Telefoot'a yaptığı açıklamada rekoru bir an önce kırmak istediğini söyledi. Ülkesi adına çıktığı 120 karşılaşmada 74 gol atan Neymar, milli takım kariyeri boyunca üç kez Dünya Kupası'nı kaanan Pele'nin sadece üç gol gerisinde yer alırken, rekora bir hayli yaklaştı.

Neymar ne söyledi?

"Pele'yi en kısa zamanda geçmeyi umuyorum. Takım arkadaşlarımla bunun hakkında konuşacağım ve rekoru bir an önce kırabilmem için onların da yardımını isteyeceğim"

Brezilya formasıyla 92 maçta 77 gol atan Pele, birçok futbol otoritesine göre futbol tarihinin en iyisi olarak nitelendiriliyor. Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Brezilya Milli Takımı, Tunus ile oynayacağı hazırlık maçına odaklanırken, Neymar bu karşılaşmada hat-trick yapması halinde bir zamanlar kırılamaz olarak görülen rekora ortak olacak.

Bu sezon PSG'de adeta yeniden doğan yıldız oyuncu, Fransız ekibinin formasını giydiği 11 karşılaşmada 11 gol atarken, sekiz de gol pası vermişti. Kylian Mbappe'nin imzaladığı yeni kontratın ardından takım arkadaşıyla arası açılaan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde milli takım kampında sorulan Neymar sorusu sonrasında basın toplantısını terk etmişti.