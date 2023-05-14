Neymar ve Suarez, eski dostları Lionel Messi'nin PSG için mücadelesini izlerken, taraftarlar Arjantinliyi yuhaladı.

Messi, PSG'nin Ajaccio maçında sahadaydı

Neymar, Luis Suarez ile tribünden görüntülü görüştü

PSG taraftarları Messi'yi yuhaladı

NE OLDU? PSG, Ajaccio'yu 5-0 yenerken sakatlıktan henüz kurtulamayan Neymar tribünlerdeydi. Brezilyalı, maç sırasında Barcelona'dan eski takım arkadaşı Suarez ile görüntülü görüşme yaptı ve ikili, Parc des Princes'teki öfkeli taraftarın aksine Messi'ye tezahürat yaptı. Taraftarlar, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi'ye adeta düşman oldu.

Brezilyalı yıldız, Suarez ile yaptığı görüntülü konuşmayı Instagram hikâyesinde paylaştı ve, "Arkadaşımız [Leo Messi]'yi birlikte izliyoruz" yazdı.

Instagram/neymarjr

BÜYÜK RESİM: PSG'nin galibiyeti takımı Ligue 1 şampiyonluğunun eşiğine getirmesine rağmen Messi'nin neşesi yerinde değildi. Arjantinli oyuncu, cumartesi akşamı topu ayağına her aldığında PSG taraftarlarınca ıslıklanarak protesto edildi.