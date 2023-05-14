Neymar, Parc des Princes'te yuhalanan Lionel Messi'yi desteklemek için Luis Suarez'i aradı

Samet Çayır
Messi Neymar Suarez GFXGetty / GOAL
L. MessiPSGPSG vs AjaccioLigue 1Neymar

Neymar ve Suarez, eski dostları Lionel Messi'nin PSG için mücadelesini izlerken, taraftarlar Arjantinliyi yuhaladı.

  • Messi, PSG'nin Ajaccio maçında sahadaydı
  • Neymar, Luis Suarez ile tribünden görüntülü görüştü
  • PSG taraftarları Messi'yi yuhaladı

NE OLDU? PSG, Ajaccio'yu 5-0 yenerken sakatlıktan henüz kurtulamayan Neymar tribünlerdeydi. Brezilyalı, maç sırasında Barcelona'dan eski takım arkadaşı Suarez ile görüntülü görüşme yaptı ve ikili, Parc des Princes'teki öfkeli taraftarın aksine Messi'ye tezahürat yaptı. Taraftarlar, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi'ye adeta düşman oldu.

Brezilyalı yıldız, Suarez ile yaptığı görüntülü konuşmayı Instagram hikâyesinde paylaştı ve, "Arkadaşımız [Leo Messi]'yi birlikte izliyoruz" yazdı.

Neymar Luis Suarez Lionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Instagram/neymarjr

BÜYÜK RESİM: PSG'nin galibiyeti takımı Ligue 1 şampiyonluğunun eşiğine getirmesine rağmen Messi'nin neşesi yerinde değildi. Arjantinli oyuncu, cumartesi akşamı topu ayağına her aldığında PSG taraftarlarınca ıslıklanarak protesto edildi.