- Messi, PSG'nin Ajaccio maçında sahadaydı
- Neymar, Luis Suarez ile tribünden görüntülü görüştü
- PSG taraftarları Messi'yi yuhaladı
NE OLDU? PSG, Ajaccio'yu 5-0 yenerken sakatlıktan henüz kurtulamayan Neymar tribünlerdeydi. Brezilyalı, maç sırasında Barcelona'dan eski takım arkadaşı Suarez ile görüntülü görüşme yaptı ve ikili, Parc des Princes'teki öfkeli taraftarın aksine Messi'ye tezahürat yaptı. Taraftarlar, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a giden Messi'ye adeta düşman oldu.
Brezilyalı yıldız, Suarez ile yaptığı görüntülü konuşmayı Instagram hikâyesinde paylaştı ve, "Arkadaşımız [Leo Messi]'yi birlikte izliyoruz" yazdı.Instagram/neymarjr
BÜYÜK RESİM: PSG'nin galibiyeti takımı Ligue 1 şampiyonluğunun eşiğine getirmesine rağmen Messi'nin neşesi yerinde değildi. Arjantinli oyuncu, cumartesi akşamı topu ayağına her aldığında PSG taraftarlarınca ıslıklanarak protesto edildi.