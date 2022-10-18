PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecindeki yolsuzluk iddialarına yönelik açılan soruşturmanın duruşması gerçekleştirildi. Barcelona'nın eski başkanı Sandro Rosell'in beş yıllık hapis istemiyle yargılandığı davada Rosell ve Neymar'ın yanı sıra Florentino Perez, Andoni Zubizarreta ve Josep Maria Bartomeu gibi isimler de ifade verdi.
Neymar ne söyledi?
Neymar'ın Santos'taki haklarının yüzde 40'ını elinde bulunduran DIS'e yapılmayan ödemelere yönelik suçlamaları reddeden Neymar, transferine ilişkin süreci babasının yürüttüğünü ve babasının ifadesine atıldığını söyledi. Real Madrid'den de teklif aldığını belirten Neymar, buna rağmen Barcelona'da oynamanın çocukluk hayali olduğunu belirtti:
"Çocukken sahip oldukları oyunculardan ötürü Barcelona için oynamak isterdim ve hem onları hem de kalbimi her zaman takip ettim.
Real Madrid'e transfer olmak da seçeneklerimden biriydi ama Barcelona'da oynamayı tercih ettim"
Öte yandan duruşmada söz alan Real Madrid Başkanı Florentino Perez de söz alırken, kulübünün 2011'de Neymar için 45 milyon euro'luk bir teklif yaptığını söyledi. Neymar'ın Barcelona'da oynamayı tercih ettiğini belirten Perez bu karara saygı duyduklarını belirtirken, Neymar'ın babası ise bu ifadeye karşı çıktı ve Real Madrid'in 2009'dan bu yana Neymar'ı transfer etmek istediğini söyledi.