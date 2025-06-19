Neymar’ın babası herkesin merak ettiği gerçeği sonunda açıkladı

Neymar'ın babası, Şampiyonlar Ligi kulüpleriyle transfer görüşmelerinin planlandığını ve Santos'ta kalmanın da bir seçenek olduğunu doğruladı.

NE OLDU?

Brezilya'nın gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, Suudi Pro Lig takımı Al-Hilal'deki sakatlıklarla dolu döneminin ardından Ocak ayında eski takımına geri döndü. Orta Doğu'daki kazançlı sözleşmesi sona erdi ve evine dönmesine olanak sağladı.

GENEL DURUM

Neymar'ın formunu ve fiziksel durumunu geri kazanmasına olanak tanıyacak kısa vadeli bir anlaşma Santos'ta yapıldı ve bu anlaşma sonuna yaklaşıyor. 33 yaşındaki futbolcunun bir sonraki hamlesi ile ilgili spekülasyonlar artıyor ve dünyanın dört bir yanından büyük bir ilgi görüyor.

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NEYMAR SNR NE DEDİ?

Neymar'ın babası, menajerliğini de yaptığı oğlunun Avrupa'daki önde gelen kulüplerin radarına yeniden girdiğini belirtirken, L’Equipe'e verdiği demeçte: "İlgili bir pazar görüyorum. Bu hafta, kulüplerle konuşmak için Miami'ye gidiyoruz. Onları dinlemeli ve ne yapacağımıza karar vermeliyiz" dedi.

"Evet, Avrupa kulüpleri var. Bazıları Şampiyonlar Ligi'nde rekabet ediyor. Onun harika bir sezon geçirebileceğini biliyorlar çünkü ışıklar yeşil. Ama Brezilya pazarı da ilginç."

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Neymar tekrar mutlu ve yerleşik hissediyor, partneri Bruna Biancardi yanında ve babasına göre Santos'ta kalmak da güçlü bir seçenek: "Bütün bunları inceleyeceğiz. Ama Santos'ta kalma şansı yüksek. Bunun için çalışıyorum.

"Bu, diğer kulüpleri dinlememe engel değil. Neymar, kalıp kalmamaya karar verecek olan kişi.

"Şimdi tekrar imkansız bir rüya için hazırlanıyoruz: Dünya Kupası'nı kazanmak. Carlo'nun gelişi iyi, ama kim yönetirse yönetsin, çalışmak zorundayız. Her şeyin işe yaraması için her şey orada. Takımın tarzı var. Ve Neymar'ı Vini, Rodrygo, Raphinha ile birlikte görebiliyorum."

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR?

Neymar, ülkesinin kaptanı olarak bir sonraki Dünya Kupası'nda Brezilya'ya liderlik etmeyi umuyor. Zaten Selecao için 128 maçı ve 79 golü var, ancak küresel zafer için bir şans daha elde etmeye kararlı.